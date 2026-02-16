Julio César Chávez dedica emotivo mensaje de cumpleaños a su hijo Chávez Jr

Julio César Chávez, una de las máximas leyendas del boxeo mexicano, volvió a captar la atención en redes sociales luego de compartir un mensaje dedicado a su hijo, Julio César Chávez Carrón, conocido públicamente como Chávez Jr, con motivo de su cumpleaños. El excampeón mundial aprovechó la fecha para enviar una felicitación cargada de cercanía familiar y palabras de aliento.

Julio César Chávez compartió un mensaje para su hijo | MEXSPORT

A través de un breve texto, Chávez expresó su orgullo por el esfuerzo que su hijo continúa realizando para mantenerse enfocado y seguir un camino positivo. El mensaje se difundió rápidamente entre seguidores del boxeo y usuarios que siguen de cerca la vida pública de la familia Chávez, una de las más reconocidas dentro del deporte en México.

En su publicación, el “César del Boxeo” escribió: “Hoy es cumpleaños de mi julio quiero felicitar a mi hijo por todo el esfuerzo que sigue haciendo para estar en el buen camino yo ya pasé por eso y sé que se puede te amo hijo”. Con estas palabras, el ex pugilista dejó ver un tono personal y directo, destacando la importancia de la constancia y el compromiso.

Hoy es cumpleaños de mi julio quiero felicitar a mi hijo por todo el esfuerzo que sigue haciendo para estar en el buen camino yo ya pasé por eso y sé que se puede te amo hijo pic.twitter.com/3aD2gt5IV5 — Julio César Chávez (@Jcchavez115) February 16, 2026

Un mensaje familiar que genera reacciones en redes

El mensaje de cumpleaños no tardó en generar comentarios y reacciones, especialmente por la referencia que hace Chávez a experiencias del pasado. En su texto, el excampeón reconoce que él mismo atravesó situaciones similares, por lo que afirma que es posible salir adelante y mantenerse firme.

Julio César Chávez Jr ha sido uno de los nombres más conocidos del boxeo en los últimos años, no solo por ser hijo del legendario campeón, sino también por su trayectoria profesional y su presencia constante en medios y redes sociales. Su vida deportiva ha estado marcada por combates importantes y por la expectativa que genera su apellido.

Julio César Chávez Jr ha atravesado momentos complicados | MEXSPORT

A lo largo de su carrera, Julio César Chávez Jr. ha enfrentado escándalos dentro y fuera del cuadrilátero. El 'hijo de la leyenda' ha quedado a deber de acuerdo a las expectativas de su familia y de sus aficionados, los cuales cada vez son menos debido a dichas polémicas.

Hay que recordar que, entre sus mayores polémicas estuvo la de ser deportado por Estados Unidos al ser acusado de tener vínculos con el cartel de Sinaloa y El Chapo. El pugilista fue recluido durante un tiempo en una cárcel en el norteño estado de Sonora. Aun así, Chávez Jr logró superar este incidente y regresar al cuadrilátero.

Julio César Chávez Jr regresó al cuadrilátero | MEXSPORT

El mensaje difundido en su cumpleaños se convirtió en una muestra de respaldo y reconocimiento al esfuerzo que, según Chávez, su hijo continúa haciendo para mantenerse enfocado.