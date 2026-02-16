Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Box

Julio César Chávez dedica emotivo mensaje de cumpleaños a su hijo Chávez Jr

Julio César Chávez felicitó a su hijo Julio César Chávez Jr por su cumpleaños | MEXSPORT
Julio César Chávez felicitó a su hijo Julio César Chávez Jr por su cumpleaños | MEXSPORT
Rafael Trujillo 17:28 - 16 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El histórico exboxeador destacó el camino que está tomando su hijo

Julio César Chávez, una de las máximas leyendas del boxeo mexicano, volvió a captar la atención en redes sociales luego de compartir un mensaje dedicado a su hijo, Julio César Chávez Carrón, conocido públicamente como Chávez Jr, con motivo de su cumpleaños. El excampeón mundial aprovechó la fecha para enviar una felicitación cargada de cercanía familiar y palabras de aliento.

Julio César Chávez compartió un mensaje para su hijo | MEXSPORT

A través de un breve texto, Chávez expresó su orgullo por el esfuerzo que su hijo continúa realizando para mantenerse enfocado y seguir un camino positivo. El mensaje se difundió rápidamente entre seguidores del boxeo y usuarios que siguen de cerca la vida pública de la familia Chávez, una de las más reconocidas dentro del deporte en México.

En su publicación, el “César del Boxeo” escribió: “Hoy es cumpleaños de mi julio quiero felicitar a mi hijo por todo el esfuerzo que sigue haciendo para estar en el buen camino yo ya pasé por eso y sé que se puede te amo hijo”. Con estas palabras, el ex pugilista dejó ver un tono personal y directo, destacando la importancia de la constancia y el compromiso.

Un mensaje familiar que genera reacciones en redes

El mensaje de cumpleaños no tardó en generar comentarios y reacciones, especialmente por la referencia que hace Chávez a experiencias del pasado. En su texto, el excampeón reconoce que él mismo atravesó situaciones similares, por lo que afirma que es posible salir adelante y mantenerse firme.

Julio César Chávez Jr ha sido uno de los nombres más conocidos del boxeo en los últimos años, no solo por ser hijo del legendario campeón, sino también por su trayectoria profesional y su presencia constante en medios y redes sociales. Su vida deportiva ha estado marcada por combates importantes y por la expectativa que genera su apellido.

Julio César Chávez Jr ha atravesado momentos complicados | MEXSPORT

A lo largo de su carrera, Julio César Chávez Jr. ha enfrentado escándalos dentro y fuera del cuadrilátero. El 'hijo de la leyenda' ha quedado a deber de acuerdo a las expectativas de su familia y de sus aficionados, los cuales cada vez son menos debido a dichas polémicas.

Hay que recordar que, entre sus mayores polémicas estuvo la de ser deportado por Estados Unidos al ser acusado de tener vínculos con el cartel de Sinaloa y El Chapo. El pugilista fue recluido durante un tiempo en una cárcel en el norteño estado de Sonora. Aun así, Chávez Jr logró superar este incidente y regresar al cuadrilátero.

Julio César Chávez Jr regresó al cuadrilátero | MEXSPORT

El mensaje difundido en su cumpleaños se convirtió en una muestra de respaldo y reconocimiento al esfuerzo que, según Chávez, su hijo continúa haciendo para mantenerse enfocado.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Boxeo
Últimos videos
Lo Último
17:47 ¿América en crisis? Las Águilas realizan encerrona tras derrota en el Clásico Nacional
17:39 VIDEO: Tiroteo en partido escolar de hockey deja tres muertos en Rhode Island
17:38 ¿Guiño a la Liga MX? Weston McKennie reafirma su pasión por América
17:28 Julio César Chávez dedica emotivo mensaje de cumpleaños a su hijo Chávez Jr
17:12 "Quiero salir campeón": Christian Ebere 'hace promesa' en presentación con Cruz Azul
17:09 Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental: autos que no salen el martes 17 de febrero
16:56 Lorenzo Musetti descartó su participación en el Abierto Mexicano de Tenis 2026
16:47 Chivas cumple con la Regla de Menores; América, en el último puesto
16:36 Toluca crece en afición y deja atrás a Rayados y Tigres
16:28 ¿Qué son los therians y en qué se diferencian de los furros? La identidad animal que es tendencia en 2026
Tendencia
1
Futbol América se despide de figura y dice adiós a importante atacante a mitad del Clausura 2026
2
Futbol Nico Ibáñez tras su gol en el partido ante Tigres: "Muy contento con volver a anotar"
3
Opinión El apunte del director: Chivas festeja en La Minerva, pero le falta
4
Contra Dólar HOY 16 de febrero de 2026 en México: peso gana terreno y la divisa baja a $17.16 pesos
5
Opinión Bad Bunny en WrestleMania 42… Si Dio’ lo permite
6
Futbol Larcamón se saborea duelo ante Chivas de Milito: “Será un partidazo”
Te recomendamos
América realizó un encerrón tras caer en el Clásico ante Chivas | MEXSPORT
Futbol
16/02/2026
¿América en crisis? Las Águilas realizan encerrona tras derrota en el Clásico Nacional
VIDEO: Tiroteo en partido escolar de hockey deja tres muertos en Rhode Island
Contra
16/02/2026
VIDEO: Tiroteo en partido escolar de hockey deja tres muertos en Rhode Island
Weston McKennie con la Selección de Estados Unidos | MEXSPORT
Futbol
16/02/2026
¿Guiño a la Liga MX? Weston McKennie reafirma su pasión por América
Julio César Chávez felicitó a su hijo Julio César Chávez Jr por su cumpleaños | MEXSPORT
Box
16/02/2026
Julio César Chávez dedica emotivo mensaje de cumpleaños a su hijo Chávez Jr
Christian Ebere en su presentación con Cruz Azul | GINA SÁNCHEZ
Futbol
16/02/2026
"Quiero salir campeón": Christian Ebere 'hace promesa' en presentación con Cruz Azul
Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental: autos que no salen el martes 17 de febrero
Contra
16/02/2026
Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental: autos que no salen el martes 17 de febrero