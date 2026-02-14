Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Box

Mike Tyson sobre el futuro del Box: "Está muriendo"

Tyson asegura que el box está muriendo | AP
Marcos Olvera García 09:28 - 14 febrero 2026
El exboxeador de peso pesado habló sobre lo que cree que está pasando con el pugilismo en años recientes y lo que podría venir

De cara a los Juegos Olímpicos de 2028, donde el box volverá a ser incluido como disciplina olímpica, Mike Tyson decidió lanzar el 'Mike Tyson Invitational', con el fin de lanzar la carrera de boxeadores amateur.

El excampeón del mundo de pesos pesados, cuando hizo el anuncio de su torneo, expresó su preocupación sobre el futuro del boxeo, asegurando que se acerca el fin del deporte.

"Escuchen, el boxeo está muriendo, y eso es lo que me impulsa. Si puedo involucrarme de alguna manera en el impulso y desarrollo del boxeo, estaré feliz con eso. Estaba viendo algunas peleas amateurs y me preguntaba: 'No tenemos suficientes gimnasios de boxeo'", expresó Tyson.

Previo al anuncio de las disciplinas que estarán en los Juegos Olímpicos de 2028, había cierto temor sobre la posibilidad de que el box saliera de los deportes olímpicos.

Tyson busca generar más competencia dentro de Estados Unidos, buscando recrear la extensión de gimnasios que impulsen el boxeo en los jóvenes alrededor de la unión americana.

"Antes, cuando yo peleaba, podía combatir en la feria estatal de Ohio. Luego iba a Colorado dos semanas después y peleaba en el torneo nacional. Eso es lo que necesitamos para competir con otros países. Necesitamos más competencia", aseveró el pugilista

En los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, en 2028, el boxeo tendrá 14 eventos, a pesar de los rumores que sacaban al pugilismo de los JJ.OO. de verano.

