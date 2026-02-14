Mohamed descarta a Boca Juniors y prioriza su continuidad en Toluca

Antonio Mohamed rompió el silencio tras el triunfo del Toluca ante Tijuana. El estratega argentino enfrentó los rumores que lo vinculan con un posible regreso a su país para dirigir a Boca Juniors.

Antonio 'Turco' Mohamed, entrenador de Toluca | MEXSPORT

El técnico fue tajante al mencionar que no dejaría la institución mexiquense por otro proyecto deportivo. Mohamed aseguró que su compromiso con el Toluca es total y pretende respetar su contrato firmado hasta el año 2027.

¿Qué dijo Mohamed sobre su continuidad en Toluca?

"No dejaría a Toluca para ir a otro equipo, estoy muy comprometido con este proyecto", afirmó el timonel. El Turco aclaró que, en caso de una salida en junio, el único motivo sería para tomar un descanso.

Sobre el funcionamiento en la cancha, el entrenador valoró la victoria de uno por cero frente a los Xolos. A pesar de la corta diferencia, destacó que el equipo mantiene las formas y la intensidad necesaria.

Toluca vs Xolos del Clausura 2026 | MEXSPORT

Sin embargo, el argentino reconoció que existe una evidente falta de contundencia en la zona de ataque. Los Diablos Rojos han sufrido para cerrar los encuentros, una tendencia que se repitió en las jornadas anteriores.

"Tenemos que finiquitar los partidos, nos pasó con Puebla, con Cruz Azul y hoy mismo", sentenció el estratega. Para Mohamed, la preocupación llegaría si el plantel no generara jugadas de peligro frente al marco rival.

El cuerpo técnico trabajará a fondo para recuperar la pegada que caracterizó al club en otros torneos. El Turco se mantiene tranquilo al ver que el grupo se comporta igual y respeta la idea futbolística.

Por ahora, la afición escarlata puede respirar tranquila ante la lealtad mostrada por su director técnico. El proyecto de Mohamed en el infierno busca estabilidad y títulos antes de pensar en cualquier despedida.

Mohamed, feliz en Toluca

"Con respecto a esto y no voy a hablar más, yo estoy muy contento en Toluca", concluyó Antonio Mohamed.