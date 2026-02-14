Igor Tudor asume el reto del Tottenham para rescatar la temporada en la Premier League

El Tottenham hizo oficial este sábado la contratación de Igor Tudor como su nuevo director técnico. El estratega croata de 47 años llega al banquillo de los Spurs con un contrato vigente hasta el final de la presente campaña.

Igor Tudor, nuevo técnico de Spurs | AP

¿Cuáles son las expectativas sobre Tudor?

Tudor llega para suplir al destituido Thomas Frank, quien no logró cumplir los objetivos tras meses de cuestionamientos. La directiva londinense confía en la experiencia del croata para enderezar el rumbo del equipo en una fase decisiva.

"Es un honor unirme a este Club en un momento importante", declaró el entrenador tras su llegada. El objetivo principal de su gestión será mejorar el rendimiento inmediato y escalar posiciones dentro de la clasificación general.

El nuevo timonel buscará aportar organización, intensidad y competitividad a un plantel que ha carecido de consistencia. Tudor reconoció que hay calidad suficiente en el grupo para competir con convicción en cada compromiso restante.

Igor Tudor en partido | AP

"Mi trabajo es organizarlo, darle energía y mejorar nuestros resultados rápidamente", explicó el técnico sobre su labor. El croata cuenta con un dilatado palmarés tras dirigir a clubes como Galatasaray, Udinese, Hajduk Split y Hellas Verona.

Recientemente, Igor destacó en el Marsella y la Lazio, al lograr clasificaciones a torneos europeos de alta relevancia. En marzo de 2025, tomó las riendas de la Juventus y consiguió el boleto a la Champions League.

Duro debut para Tudor

La directiva aceleró las negociaciones en las últimas 48 horas para que Tudor trabaje desde el lunes. El técnico tendrá una semana completa para preparar el debut en el derbi del norte de Londres ante el Arsenal.

Igor Tudor inicia esta etapa con la misión de transformar la energía de los Spurs en tiempo récord. El mundo del futbol estará atento a su capacidad para imponer su sello táctico antes del cierre del torneo.