Trump otorga indultos a figuras históricas del futbol americano

El presidente Donald Trump concedió el indulto este jueves a los exjugadores Joe Klecko, Nate Newton, Jamal Lewis y Travis Henry. La medida también incluyó de manera póstuma a Billy Cannon, quien fuera estrella de la liga profesional.

Trump toma decisiones con deportistas | AP

Alice Marie Johnson, encargada de estos procesos en la Casa Blanca, anunció la noticia a través de sus redes sociales oficiales. Johnson destacó el compromiso del mandatario con las segundas oportunidades y la resiliencia de estos atletas.

"La excelencia se basa en la determinación, la gracia y el coraje para resurgir", escribió la funcionaria al confirmar los beneficios. Hasta el momento, la oficina presidencial no ha emitido comentarios adicionales sobre los motivos de estas decisiones.

Jerry Jones, dueño de los Dallas Cowboys, informó personalmente a Nate Newton sobre su perdón legal tras años de cumplir sentencias. Newton ganó tres Super Bowls con el equipo texano, aunque enfrentó cargos federales por tráfico de drogas.

¿Cuáles son los delitos que fueron perdonados por el mandatario?

Joe Klecko, figura de los New York Jets e integrante del Salón de la Fama desde 2023, también recibió el beneficio presidencial. El exliniero defensivo se había declarado culpable de perjurio en 1993 tras una investigación por fraude.

Trump ante las cámaras | AP

Por su parte, Jamal Lewis y Travis Henry fueron exonerados de sus respectivos antecedentes relacionados con la distribución de sustancias prohibidas. Ambos corredores destacaron en el emparrillado durante la década de los años 2000 con múltiples reconocimientos.

El legado deportivo y las segundas oportunidades en el gobierno

El indulto póstumo para Billy Cannon reconoce la trayectoria del ganador del Trofeo Heisman en 1959, quien falleció hace ocho años. Cannon estuvo involucrado en un caso de falsificación de dinero tras sufrir graves crisis financieras personales.

Esta serie de perdones se suma al otorgado recientemente a Darryl Strawberry, exbeisbolista de los New York Mets, por evasión fiscal. El mandatario continúa utilizando su facultad ejecutiva para beneficiar a deportistas de alto perfil con pasados judiciales.