NFL

Stefon Diggs se declara inocente por caso de estrangulamiento

Stefon Diggs previo al Super Bowl | AP
Associated Press (AP) 14:50 - 13 febrero 2026
El receptor de lo Patriotas de Nueva Inglaterra no será procesado tras decreto del juez

El receptor abierto de los New England Patriots de la NFL, Stefon Diggs, se declaró inocente este viernes de los cargos de estrangulamiento y otros delitos derivados de una presunta disputa con su chef personal.

Stefon Diggs saliendo de juicio | AP

La lectura de cargos en el Tribunal de Distrito de Dedham, Massachusetts, se pospuso hasta después del Super Bowl LX para que Diggs pudiera jugar en el partido por el campeonato de la NFL.

En la lectura de cargos, Diggs tenía programada su próxima comparecencia previa al juicio el 1 de abril

Según los registros judiciales, el chef declaró a los oficiales de Dedham que ella y Diggs discutieron sobre el dinero que él le debía por su trabajo. Durante el encuentro del 2 de diciembre en su casa, ella declaró que él "la abofeteó en la cara" y luego "intentó estrangularla con el codo alrededor de su cuello", dejándola sin aliento.

Stefon Diggs tras juicio | AP

La lectura de cargos de Diggs estaba programada originalmente para el 23 de enero, pero se trasladó al 13 de febrero, cinco días después de la derrota de los Patriots por 29-13 ante los Seattle Seahawks. El abogado de Diggs ha declarado que "niega categóricamente estas acusaciones", calificándolas de infundadas y motivadas por una disputa financiera. Los Patriots emitieron un comunicado expresando su apoyo.

Juicio del jugador de la NFL, Stefon Diggs | AP

Los investigadores alegan que la mujer denunció el incidente a la policía por primera vez el 16 de diciembre, dos semanas después de ocurrido; inicialmente dudó en presentar cargos, pero posteriormente decidió hacerlo, según documentos judiciales.

La lectura de cargos de este viernes fue la primera comparecencia ante el tribunal en el caso. Se esperaba que el juez abordara las condiciones de la fianza y fijara fechas para las futuras audiencias.

Stefon Diggs en el Super Bowl | AP
