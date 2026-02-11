NFL: Seahawks y su curioso 'altar' que simboliza su paso en la campaña hasta el título

Los Seahawks no paran de festejar su título en el Super Bowl LX, donde vencieron 29-13 a New England, y ahora le ponen más sal a la herida de sus rivales caídos durante la temporada que recién concluyó con una especie de tótem llena de cascos.

Mike Macdonald levanta el Lombardi, en su segunda temporada como HC de Seattle. I AP

En su cuenta de X, antes Twitter, Seattle posteó una imagen de una lanza rodeada de 17 cascos, la misma cantidad de triunfos que sumó, incluyendo Playoffs, en el orden ascendente de sus victorias. comenzando con los Steelers, en la parte inferior, y en la superior el helmet de Patriots atravesado por la punta de dicho objeto, lo que generó polémica.

El polémico altar de las víctimas de Seahawks. I @Seahawks

Comienzo turbulento

Los Seahawks debutaron en la temporada con una derrota 13-17 ante su acérrimo rival del Oeste de la NFC 49ers, en el Lumen Field, pero después se enracharon con tres triunfos en orden cronológico sobre Steelers (31-17), Saints (44-13) y Cardinals (23-20), hasta caer en la Semana 5 con Buccaneers (35-38). Las victorias volvieron a Seattle a partir de Semana 6 al doblegar a Jaguars (20-12), Texans (27-19), Commanders (38-14) y Cardinals (44-22), hasta que Rams (21-19) frenó su vuelo en la Semana 11.

Vuelo imparable

Posteriormente, los éxitos cayeron en racimo para los vigentes Campeones, que ya no volvieron a caer a partir de la Semana 12 hasta levantar el Lombardi, al vencer a Titans (30-24), Vikings (26-0), Falcons (37-9), Colts (18-16), Rams (38-37), Panthers (27-10), 49ers (13-3 y 41-6), de nuevo Rams (31-27) y Patriots (29-13), para concretar una cadena de 10 victorias.

Su segundo Vince Lombardi