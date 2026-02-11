Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

NFL: Seahawks y su curioso 'altar' que simboliza su paso en la campaña hasta el título

Sam Darnold y Mike Macdonald, reciben el Lombardi. I AP
Mario Hernández 13:54 - 11 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Tras ganar el Super Bowl LX, Seattle revela una especie de tótem con sus víctimas de la temporada 2025; a Patriots le atravesó una lanza

Los Seahawks no paran de festejar su título en el Super Bowl LX, donde vencieron 29-13 a New England, y ahora le ponen más sal a la herida de sus rivales caídos durante la temporada que recién concluyó con una especie de tótem llena de cascos.

Mike Macdonald levanta el Lombardi, en su segunda temporada como HC de Seattle. I AP

En su cuenta de X, antes Twitter, Seattle posteó una imagen de una lanza rodeada de 17 cascos, la misma cantidad de triunfos que sumó, incluyendo Playoffs, en el orden ascendente de sus victorias.

comenzando con los Steelers, en la parte inferior, y en la superior el helmet de Patriots atravesado por la punta de dicho objeto, lo que generó polémica.

El polémico altar de las víctimas de Seahawks. I @Seahawks

Comienzo turbulento

Los Seahawks debutaron en la temporada con una derrota 13-17 ante su acérrimo rival del Oeste de la NFC 49ers, en el Lumen Field, pero después se enracharon con tres triunfos en orden cronológico sobre Steelers (31-17), Saints (44-13) y Cardinals (23-20), hasta caer en la Semana 5 con Buccaneers (35-38).

Las victorias volvieron a Seattle a partir de Semana 6 al doblegar a Jaguars (20-12), Texans (27-19), Commanders (38-14) y Cardinals (44-22), hasta que Rams (21-19) frenó su vuelo en la Semana 11.

Vuelo imparable

Posteriormente, los éxitos cayeron en racimo para los vigentes Campeones, que ya no volvieron a caer a partir de la Semana 12 hasta levantar el Lombardi, al vencer a Titans (30-24), Vikings (26-0), Falcons (37-9), Colts (18-16), Rams (38-37), Panthers (27-10), 49ers (13-3 y 41-6),  de nuevo Rams (31-27) y Patriots (29-13), para concretar una cadena de 10 victorias.

Su segundo Vince Lombardi

Los Seahawks conquistaron el segundo trofeo Vince Lombardi de su historia, el primero fue en el XLVIII, al vencer a los Denver Broncos (43-8), para escalar al quinto peldaño de los máximos ganadores en la historia del Super Bowl.

Últimos videos
Lo Último
16:36 Athletic Club cae en casa por la mínima ante Real Sociedad, a pesar de gran actuación de Alex Padilla
16:35 NFL: Seahawks hace estallar Seattle al recordar en desfile que se coronó en el campo de 49ers
16:35 VIDEO: Automovilista agrede a profesor de la UNAM en Tlalpan tras incidente vial
16:31 NFL en México 2026: San Francisco 49ers regresan al Estadio Azteca
16:17 Manchester City mete presión a Arsenal en Premier League tras goleada ante Fulham
15:54 México trabaja más que nadie… pero gana mucho menos, de acuerdo con la OCDE
15:49 Fórmula E: las especificaciones de un monoplaza por un mecánico
15:32 Luis Romo se pierde el Clásico Nacional por desgarro muscular; estará fuera de 4 a 6 semanas
15:29 SEP suspende clases y habrá puente de 4 días en febrero: Te decimos cuándo y dónde
15:17 UEFA Nations League: ¿Dónde y a qué ver el Sorteo Fase de Liga?
Tendencia
1
Futbol ¡No va más con México! FIFA confirma One Time Switch de Marcelo Flores para jugar con Canadá
2
Futbol Luis Romo se pierde el Clásico Nacional por desgarro muscular; estará fuera de 4 a 6 semanas
3
Futbol Efraín Álvarez lanza advertencia previo al Clásico Nacional: "se tiene que ganar sí o sí"
4
Futbol César Ramos será el árbitro central para el Clásico Nacional entre Chivas y América del Clausura 2026
5
Fórmula 1 Checo Pérez quedó fuera del Top 10 en el primer día de pretemporada en la F1; Norris y McLaren dominaron
6
Beisbol TelevisaUnivision transmitirá la MLB en México hasta 2028: acuerdo histórico con Grandes Ligas
Te recomendamos
Real Sociedad superó a Athletic en la Ida de Semifinales | GROSBY
Futbol
11/02/2026
Athletic Club cae en casa por la mínima ante Real Sociedad, a pesar de gran actuación de Alex Padilla
NFL: Seahawks hace estallar Seattle al recordar en desfile que se coronó en el campo de 49ers
NFL
11/02/2026
NFL: Seahawks hace estallar Seattle al recordar en desfile que se coronó en el campo de 49ers
VIDEO: Automovilista agrede a profesor de la UNAM en Tlalpan tras incidente vial
Contra
11/02/2026
VIDEO: Automovilista agrede a profesor de la UNAM en Tlalpan tras incidente vial
NFL en México 2026: San Francisco 49ers regresan al Estadio Azteca
NFL
11/02/2026
NFL en México 2026: San Francisco 49ers regresan al Estadio Azteca
Erling Haaland celebra con sus compañeros luego de su gol contra Fulham | AP
Futbol
11/02/2026
Manchester City mete presión a Arsenal en Premier League tras goleada ante Fulham
México trabaja más que nadie… pero gana mucho menos, de acuerdo con la OCDE
Contra
11/02/2026
México trabaja más que nadie… pero gana mucho menos, de acuerdo con la OCDE