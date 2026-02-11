Estadio Jalisco no tendrá ninguna actividad en el Mundial 2026

El histórico Estadio Jalisco, dos veces mundialista, no formará parte de ningún evento de la Copa del Mundo 2026, ni siquiera como sede de entrenamiento. De acuerdo con información revelada por el periodista David Medrano, la FIFA descartó al inmueble debido a que no se realizó un cambio total del césped, requisito indispensable para ser considerado dentro de la logística del torneo.

El recinto, casa del Atlas, fue sometido a una revisión por parte del organismo rector del futbol mundial. En dicha evaluación, la FIFA recomendó levantar por completo la cancha e instalar un nuevo sistema de césped que cumpliera con los estándares internacionales exigidos para la justa mundialista.

El partido se llevará a cabo en el Estadio Jalisco | IMAGO7

Sin embargo, el costo de dicha renovación debía ser cubierto por Clubes Unidos, responsables del inmueble. Ante el elevado gasto que implicaba la modificación integral del terreno de juego, los administradores decidieron no proceder con la inversión, situación que derivó en la exclusión definitiva del estadio.

Con esta decisión, el Estadio Jalisco no solo perdió la posibilidad de albergar partidos oficiales, sino también la opción de fungir como sede de entrenamiento para alguna selección participante en el Mundial 2026, un hecho que marca un contraste con su rica historia en Copas del Mundo.

Manuel Capasso en su gol ante Pumas en el empate 1-1 en el Estadio Jalisco | IMAGO 7

¿Por qué la FIFA dejó fuera al Estadio Jalisco del Mundial 2026?

La principal razón fue el incumplimiento de los requerimientos técnicos relacionados con el terreno de juego. La FIFA solicitó la renovación total del césped para garantizar estándares óptimos de calidad y seguridad, pero al no concretarse la obra, el estadio quedó automáticamente descartado del proyecto.

El Jalisco fue sede en los Mundiales de 1970 y 1986, convirtiéndose en un símbolo del futbol mexicano. En su cancha jugaron leyendas internacionales y fue escenario de partidos memorables, lo que hacía pensar que podría tener algún tipo de participación en la edición de 2026.

Estadio Jalisco en un partido de Atlas | MEXSPORT

Guadalajara y su actividad mundialista

A pesar de la exclusión del Jalisco, la ciudad de Guadalajara sí será protagonista en la Copa del Mundo 2026. El Estadio Guadalajara (Estadio Akron), casa de las Chivas, albergará cuatro partidos correspondientes a la Fase de Grupos del torneo.