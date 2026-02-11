Guido Pizarro se mostró feliz por el debut del Búfalo Aguirre en Tigres en Concacaf

Guido Pizarro se mostró satisfecho tras la victoria de Tigres ante Forge FC en la Liga de Campeones de la Concacaf, un partido que marcó el debut goleador de Rodrigo 'Búfalo' Aguirre con la camiseta felina. El delantero uruguayo firmó un doblete en su primer partido internacional con el club, situación que el capitán destacó por el impacto inmediato en el funcionamiento del equipo.

El entrenador argentino aseguró que el grupo sigue consolidando la idea de juego que se trabajó desde el semestre pasado. Reconoció que el rival planteó un partido cerrado, con pocos espacios y un bloque muy replegado, pero destacó que Tigres tuvo paciencia para mover la pelota y evitar transiciones peligrosas.

Rodrigo Aguirre con Tigres en Concacaf | MEXSPORT

Pizarro explicó que el equipo logró neutralizar lo que buscaba el adversario, especialmente los contragolpes, algo que en la ida les había generado complicaciones. En esta ocasión, señaló que los jugadores fueron inteligentes, mantuvieron la calma y encontraron los espacios cuando el rival se vio obligado a adelantar líneas.

El estratega también resaltó la participación de varios jóvenes que sumaron minutos en el encuentro. Se mostró contento por el desempeño colectivo y por la forma en que los futbolistas que han venido trabajando con compromiso respondieron en una competencia internacional.

¿Qué dijo Guido Pizarro sobre el debut del ‘Búfalo’ Aguirre?

Guido no ocultó su alegría por el estreno goleador de Rodrigo Aguirre, a quien reconoció como un jugador que ya se acopló rápidamente al plantel. Destacó que el delantero entiende la esencia del grupo y que su aporte ofensivo llega en un momento importante de la temporada.

Además, el argentino insistió en que más allá del resultado positivo, el equipo siempre realiza un análisis profundo y neutro de cada partido. Subrayó que siempre hay aspectos por mejorar y que el crecimiento del grupo depende de mantener la autocrítica, independientemente de haber conseguido el pase.

Tigres muestra madurez y compromiso en Concacaf

Finalmente, Guido valoró el esfuerzo de todos sus compañeros y agradeció el apoyo de la afición en casa. Señaló que el equipo busca siempre regalar victorias a la gente, incluyendo a quienes no pueden asistir regularmente al estadio.