Contra

México aprueba ingreso de 19 Navy SEALs tras aval del Senado: ¿cuál será su misión?

El Senado de la República autorizó la entrada temporal de 19 Navy SEALs de Estados Unidos para entrenamiento conjunto./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 14:39 - 11 febrero 2026
La autorización se dio con amplia mayoría y forma parte de los acuerdos de cooperación bilateral en materia de seguridad y defensa entre México y Estados Unidos

El pleno del Senado dio su aval a la entrada de 19 militares estadounidenses altamente especializados, pertenecientes al Equipo 2 de los Navy SEALs, una unidad de élite de la Marina de Estados Unidos, para que participen en un programa de entrenamiento conjunto con fuerzas mexicanas.

La autorización se dio con amplia mayoría y forma parte de los acuerdos de cooperación bilateral en materia de seguridad y defensa entre México y Estados Unidos, que buscan fortalecer capacidades técnicas y operativas entre ambos países.

Los militares estadounidenses participarán en el ejercicio “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”./ Pixabay

Según el decreto aprobado por los legisladores, la estancia de estos efectivos será temporal y estrictamente con fines de adiestramiento, sin participación en actividades de seguridad pública o combates en territorio mexicano.

¿Qué harán los Navy SEALs ?

Los 19 elementos de élite participarán en el ejercicio denominado “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”, diseñado para reforzar la preparación táctica y el intercambio de conocimientos con la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina (Semar).

El adiestramiento se desarrollará del 15 de febrero al 16 de abril de 2026 en Campeche./ Pixabay

El adiestramiento está programado para desarrollarse del 15 de febrero al 16 de abril de 2026 y se realizará en instalaciones especializadas ubicadas en San Luis Carpizo y el Sector Naval de Ciudad del Carmen, en Campeche.

Las maniobras incluyen prácticas de trabajo conjunto, técnicas avanzadas de respuesta ante escenarios complejos y ejercicios diseñados para mejorar la interoperabilidad entre ambos cuerpos militares, sin que esto implique acciones de combate directo.

La autorización fue aprobada con amplia mayoría por el pleno legislativo en el Senado./ Pixabay

La decisión legislativa reafirma el carácter temporal y específico del entrenamiento, diferenciándolo de una presencia permanente o de operaciones fuera del marco del adiestramiento conjunto.

Este tipo de ejercicios se realizan con el propósito de actualizar protocolos, compartir técnicas de operaciones especiales y fortalecer la colaboración profesional entre las fuerzas armadas de México y Estados Unidos, especialmente en un contexto de desafíos transnacionales en materia de seguridad.

La presencia de fuerzas norteamericanas será únicamente con fines de capacitación y no de combate./ Pixabay
