Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

México abre consulta para cambiar mensaje de alerta sísmica en tu celular: ¿cómo puedes participar?

La forma en que los mexicanos reciben notificaciones de emergencia en sus teléfonos podría cambiar próximamente./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 15:05 - 11 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La iniciativa surge ante la necesidad de hacer que este mensaje sea más explícito y fácil de interpretar

La forma en que los mexicanos reciben notificaciones de emergencia en sus teléfonos podría cambiar próximamente. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones puso en marcha un proceso de consulta para redefinir el mensaje que aparece cuando se activa una alerta sísmica en dispositivos móviles.

Actualmente, el aviso incluye la leyenda “Alerta Presidencial”, una expresión que ha generado debate por la posible confusión que puede provocar entre los usuarios. La intención del organismo es que el texto sea más directo y enfocado en la prevención de riesgos.

La propuesta busca eliminar la frase “Alerta Presidencial” del aviso que reciben los usuarios durante un sismo./ Captura de pantalla

La convocatoria para participar en esta consulta estará abierta hasta el 17 de febrero, y cualquier persona interesada podrá enviar comentarios o propuestas a través del portal oficial de la Comisión en https://portal.crt.gob.mx/consultapublica.

¿Quiénes pueden participar y qué cambios se buscan?

El ejercicio está dirigido no solo a expertos en telecomunicaciones y protección civil, sino también a concesionarios de servicios, fabricantes de dispositivos y ciudadanos en general. La CRT busca reunir distintas perspectivas antes de definir el mensaje definitivo que aparecerá en los celulares.

La ciudadanía podrá participar en la consulta hasta el 17 de febrero a través del portal oficial./ Captura de pantalla

La propuesta central es retirar la frase actual y sustituirla por un texto que identifique de manera inmediata que se trata de una advertencia por sismo u otra situación de emergencia, evitando interpretaciones erróneas sobre su origen.

De acuerdo con el calendario previsto por la Comisión, hacia finales de febrero el Pleno del organismo espera contar con los lineamientos finales que incluirán la redacción oficial del nuevo mensaje.

El nuevo mensaje será definido por el Pleno de la Comisión hacia finales de febrero./ RS

Posteriormente, durante el mes de abril, se estima que el ajuste quede homologado en los sistemas operativos de los teléfonos móviles. Para lograrlo, la CRT mantiene comunicación con las empresas fabricantes, a fin de garantizar que los cambios se apliquen correctamente en los dispositivos que operan en el país.

Con esta consulta, el organismo regulador pretende fortalecer la efectividad de las alertas móviles y alinearlas con estándares de comunicación de emergencia que prioricen la comprensión inmediata del mensaje.

El objetivo es que la alerta sea más clara y fácil de identificar como un aviso de emergencia./ RS
Últimos videos
Lo Último
16:36 Athletic Club cae en casa por la mínima ante Real Sociedad, a pesar de gran actuación de Alex Padilla
16:35 NFL: Los Seahawks hacen estallar Seattle al recordar en desfile que se coronaron en el campo de 49ers
16:35 VIDEO: Automovilista agrede a profesor de la UNAM en Tlalpan tras incidente vial
16:31 NFL en México 2026: San Francisco 49ers regresan al Estadio Azteca
16:17 Manchester City mete presión a Arsenal en Premier League tras goleada ante Fulham
15:54 México trabaja más que nadie… pero gana mucho menos, de acuerdo con la OCDE
15:49 Fórmula E: las especificaciones de un monoplaza por un mecánico
15:32 Luis Romo se pierde el Clásico Nacional por desgarro muscular; estará fuera de 4 a 6 semanas
15:29 SEP suspende clases y habrá puente de 4 días en febrero: Te decimos cuándo y dónde
15:17 UEFA Nations League: ¿Dónde y a qué ver el Sorteo Fase de Liga?
Tendencia
1
Futbol ¡No va más con México! FIFA confirma One Time Switch de Marcelo Flores para jugar con Canadá
2
Futbol Luis Romo se pierde el Clásico Nacional por desgarro muscular; estará fuera de 4 a 6 semanas
3
Futbol Efraín Álvarez lanza advertencia previo al Clásico Nacional: "se tiene que ganar sí o sí"
4
Futbol César Ramos será el árbitro central para el Clásico Nacional entre Chivas y América del Clausura 2026
5
Fórmula 1 Checo Pérez quedó fuera del Top 10 en el primer día de pretemporada en la F1; Norris y McLaren dominaron
6
Beisbol TelevisaUnivision transmitirá la MLB en México hasta 2028: acuerdo histórico con Grandes Ligas
Te recomendamos
Real Sociedad superó a Athletic en la Ida de Semifinales | GROSBY
Futbol
11/02/2026
Athletic Club cae en casa por la mínima ante Real Sociedad, a pesar de gran actuación de Alex Padilla
NFL: Los Seahawks hacen estallar Seattle al recordar en desfile que se coronaron en el campo de 49ers
NFL
11/02/2026
NFL: Los Seahawks hacen estallar Seattle al recordar en desfile que se coronaron en el campo de 49ers
VIDEO: Automovilista agrede a profesor de la UNAM en Tlalpan tras incidente vial
Contra
11/02/2026
VIDEO: Automovilista agrede a profesor de la UNAM en Tlalpan tras incidente vial
NFL en México 2026: San Francisco 49ers regresan al Estadio Azteca
NFL
11/02/2026
NFL en México 2026: San Francisco 49ers regresan al Estadio Azteca
Erling Haaland celebra con sus compañeros luego de su gol contra Fulham | AP
Futbol
11/02/2026
Manchester City mete presión a Arsenal en Premier League tras goleada ante Fulham
México trabaja más que nadie… pero gana mucho menos, de acuerdo con la OCDE
Contra
11/02/2026
México trabaja más que nadie… pero gana mucho menos, de acuerdo con la OCDE