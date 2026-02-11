México abre consulta para cambiar mensaje de alerta sísmica en tu celular: ¿cómo puedes participar?

La forma en que los mexicanos reciben notificaciones de emergencia en sus teléfonos podría cambiar próximamente. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones puso en marcha un proceso de consulta para redefinir el mensaje que aparece cuando se activa una alerta sísmica en dispositivos móviles.

Actualmente, el aviso incluye la leyenda “Alerta Presidencial”, una expresión que ha generado debate por la posible confusión que puede provocar entre los usuarios. La intención del organismo es que el texto sea más directo y enfocado en la prevención de riesgos.

La propuesta busca eliminar la frase “Alerta Presidencial” del aviso que reciben los usuarios durante un sismo./ Captura de pantalla

La convocatoria para participar en esta consulta estará abierta hasta el 17 de febrero, y cualquier persona interesada podrá enviar comentarios o propuestas a través del portal oficial de la Comisión en https://portal.crt.gob.mx/consultapublica.

¿Quiénes pueden participar y qué cambios se buscan?

El ejercicio está dirigido no solo a expertos en telecomunicaciones y protección civil, sino también a concesionarios de servicios, fabricantes de dispositivos y ciudadanos en general. La CRT busca reunir distintas perspectivas antes de definir el mensaje definitivo que aparecerá en los celulares.

La ciudadanía podrá participar en la consulta hasta el 17 de febrero a través del portal oficial./ Captura de pantalla

La propuesta central es retirar la frase actual y sustituirla por un texto que identifique de manera inmediata que se trata de una advertencia por sismo u otra situación de emergencia, evitando interpretaciones erróneas sobre su origen.

De acuerdo con el calendario previsto por la Comisión, hacia finales de febrero el Pleno del organismo espera contar con los lineamientos finales que incluirán la redacción oficial del nuevo mensaje.

El nuevo mensaje será definido por el Pleno de la Comisión hacia finales de febrero./ RS

Posteriormente, durante el mes de abril, se estima que el ajuste quede homologado en los sistemas operativos de los teléfonos móviles. Para lograrlo, la CRT mantiene comunicación con las empresas fabricantes, a fin de garantizar que los cambios se apliquen correctamente en los dispositivos que operan en el país.

Con esta consulta, el organismo regulador pretende fortalecer la efectividad de las alertas móviles y alinearlas con estándares de comunicación de emergencia que prioricen la comprensión inmediata del mensaje.