Fórmula 1

Checo Pérez quedó fuera del Top 10 en el primer día de pretemporada en la F1; Norris y McLaren dominaron

Checo Pérez en el Circuito Internacional de Bahréin durante la pretemporada de F1 | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 11:36 - 11 febrero 2026
El mexicano tuvo su primera sesión de práctica con Cadillac en el Circuito Internacional de Bahréin

Nada nuevo bajo el sol de Sakhir y Lando Norris comenzó su reinado como vigente campeón de Fórmula 1 con el mejor tiempo en el primer día de actividad en la pretemporada. El británico superó por poco más de una décima a Max Verstappen, quien fue el piloto que más vueltas en el Circuito Internacional de Bahréin con 136, ya que estuvo en las dos sesiones. Mientras que Sergio 'Checo' Pérez finalizó fuera del Top 10 en cuanto a tiempos.

El mexicano salió en la sesión vespertina de este primer día de actividad, luego de que Valtteri Bottas se estuvo en la mañana con el CA01 con Cadillac. La escudería estadounidense debutará este año en la categoría y, al menos en estas dos primeras sesiones, los tiempos de vuelta fueron mejores que los vistos en los shakedowns de Barcelona, aunque todavía lejos de los primeros lugares.

Lando Norris durante las pruebas de pretemporada en el Circuito Internacional de Bahréin | AP
¿Cómo le fue a Checo Pérez en el primer día de pretemporada en Bahréin?

En Montmeló, el equipo de TWG Motorsports fue uno de los que menos vueltas dio en pista, ya que se enfocaron en corregir detalles que fueron encontrando. Para el primer día en Bahréin, los estadounidenses mejoraron en cuanto a cantidad de giros y superaron el centenar (107), detrás de Williams (145), Red Bull (135), Ferrari (132) y Audi (122).

A nivel individual, Checo dio más vueltas que Bottas con 58, misma cantidad que Norris. Sin contar a Verstappen, Esteban Ocon y el novato Arvid Lindblad, que salieron a pista en las dos sesiones del día con Red Bull, Haas y Racing Bulls, respectivamente, el mexicano y el británico empataron en el quinto puesto de los pilotos con más vueltas, por detrás de Charles Leclerc (79), Carlos Sainz (77), Nico Hulkenberg (73) y Alex Albon (68).

Checo Pérez en el Circuito Internacional de Bahréin durante la pretemporada de F1 | AP
No obstante, a pesar de que dio las mismas vueltas que Lando, Checo no estuvo cerca del ritmo del británico, quien lo superó por 4.129 segundos. El tapatío terminó en el puesto 14, por delante Gabriel Bortoleto, su compañero Bottas, Lance Stroll y Franco Colapinto, que fueron los dos con menos vueltas y con peores tiempos de los 18 pilotos de 22 que salieron a escena este día. Fernando Alonso, Liam Lawson, Isac Hadjar y Oliver Bearman no estuvieron en pista.

¿Cuándo continúa la actividad para Checo Pérez y Cadillac?

El segundo día de pretemporada en Bahréin será este jueves 12 de febrero, en los mismos horarios: la primera sesión de 1:00 a 5:00 horas (tiempo del centro de México) y la segunda de 6:00 a 10:00 horas. Según el programa de Cadillac, está previsto que Pérez Mendoza ahora salga en la primera tanda y que Bottas lo haga en la última sesión del día.

Max Verstappen durante los tests de pretemporada de Bahréin | AP
Más allá de tiempos, estos días de pretemporada son claves para la escudería estadounidense, para detectar bien en dónde están situados en comparación de otros equipos y continuar con la puesta a punto del auto. Por ahora, estuvieron más tiempo en pista que rivales como Aston Martin, Racing Bulls y Alpine, que tuvieron más complicaciones para tener su auto funcionando, lo que por ahora es buena noticia para Cadillac.

