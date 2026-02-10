¿Mal augurio? Mercedes confirmó que Andrea Kimi Antonelli sufrió un accidente previo a la pretemporada en Bahréin

El inicio de la Temporada 2026 de Fórmula 1 está cada vez más cerca y esta semana las escuderías nuevamente saldrán a la pista con las pruebas de pretemporada en el Circuito Internacional de Bahréin. Desafortunadamente para Mercedes, la semana ya empezó con problemas luego de un percance que sufrió su piloto más joven, Andrea Kimi Antonelli.

El italiano, que el año pasado se convirtió en el tercer piloto más joven en debutar en la categoría, chocó contra una barrera de seguridad y su auto fue el único involucrado, según el comunicado en el cual la escudería alemana confirmó el incidente. "El pasado sábado por la noche, cerca de su domicilio en San Marino, Kimi se vio involucrado en un accidente de tráfico".

George Russell y Andrea Kimi Antonelli durante el Gran Premio de México 2025 | IMAGO 7

"La policía acudió al lugar tras recibir una llamada de Kimi. Su coche fue el único implicado y, aunque el vehículo sufrió daños, Kimi salió completamente ileso", añade el texto, por lo que de momento no hay motivos para que el piloto italiano se ausente de las pruebas de pretemporada en Bahréin, programadas para comenzar este miércoles 11 de febrero.

¿Qué se sabe del accidente que sufrió Antonelli?

De acuerdo con Motorsport, el percance automovilístico ocurrió en la autovía de Serravalle y según el informe de la policía, fue un choque contra una barrera de seguridad. El mismo medio reportó que el vehículo en el cual se trasladaba Antonelli era su exclusivo auto AMG GT 63 PRO 4MATIC+ 'Motorsport Collectors Edition', mismo que recibió como regalo por parte de los de Brackley apenas la semana pasada.

Kimi Antonelli y el Mercedes AMG GT63 PRO | MERCEDES

Se trata de un auto exclusivo del cual solo se han hecho 200 ejemplares y que tiene como una de sus características principales los detalles pintados a mano. Bajo el capó, el AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition alberga un potente motor AMG V8 biturbo de 4.0 litros que desarrolla 612 caballos de fuerza. Aunque el precio oficial no ha sido revelado, se estima que su valor supera los 225 mil dólares.

Antonelli, optimista de cara a la Temporada 2026 de Fórmula 1

Previo a su accidente de esta semana, el joven piloto externó sus ganas por iniciar la campaña. Tras el shakedown realizado en Barcelona la última semana de enero, Antonelli aseguró que aprendieron mucho del W17 con las vueltas que dieron en Montmeló. "Pudimos entender un poco mejor cómo reaccionan el coche y la unidad de potencia a diferentes opciones de configuración".

Kimi Antonelli’s car 👀



He is ok and take part in the tests. pic.twitter.com/Pr7p5x4VNx — Race+ (@racepluscom) February 10, 2026

"Ahora tengo ganas de trabajar con el equipo para analizar todo lo aprendido en Barcelona. Ya estoy deseando volver a subirme al coche en Baréin para la primera prueba oficial y continuar el camino hacia el inicio de la temporada. Llegaremos allí con un buen conocimiento del monoplaza y, con suerte, podremos empezar con buen pie", concluyó Antonelli.

En su segunda temporada en Fórmula 1, Antonelli buscará mantenerse como uno de los mejores pilotos jóvenes, luego de que en 2025 fue el novato con mejores resultados. El italiano finalizó en el séptimo puesto con tres podios y un total de 150 puntos, aunque sufriño cuatro retiros, por lo que evitar incidentes de carrera será uno de sus desafíos este 2026.