Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

¡Aplastante! Televisa se lleva el rating del Super Bowl LX en México

Post de Televisa para el Super Bowl l X:TUDNMEX
Ramiro Pérez Vásquez 09:20 - 10 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
TelevisaUnivisión dio a conocer una audiencia alcanzada de 13.3 millones

TelevisaUnivisión dio a conocer que se catapultaron como la señal más vista del Super Bowl LX en México superando a sus competidores con un 38% por encima con un total de 13.3 millones de televidentes sobre los 9.6 alcanzados por su más cercano perseguidor.

“En México, un total de 13.3 millones de personas* eligieron la señal de TelevisaUnivision, a través de Canal 5, para seguir la transmisión en vivo del Super Bowl LX, disputado entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de New England, desde el Levi’s Stadium en Santa Clara, California”, resalta el comunicado lanzado en redes sociales.

Seattle alista su festejo tras ser campeones del Super Bowl | AP
Seattle alista su festejo tras ser campeones del Super Bowl | AP

Asimismo hacen referencia a sus protagonistas dentro del evento que impulsaron el cumulo de audiencia, todo encabezado por Toño de Valdés, Enrique Burak y Memo Schutz, la cobertura también contó con Gina Holguín, Valeria Marín, Ernesto de Valdés y Alfredo Tame.

Preparados para la próxima temporada

Al mismo tiempo invitó a seguir la próxima temporada de la NFL “No te pierdas toda la emoción de los 52 partidos de la temporada 2026, incluyendo el Super Bowl LXI, que se celebrará en febrero de 2027, a través de nuestras distintas ventanas (Canal 5, Canal 9 y ViX).”

Además, resaltó la presencia del programa dedicado a la NFL que TUDN transmite y que seguirá produciendo al conocido NFL Blitz, en donde presenta los resúmenes de cada semana que se transmitirá en ViX, la plataforma naranja de Televisa.

Seattle se impuso a los Patriots en el Super Bowl | AP

El medio dio a conocer su agradecimiento a su audiencia: “Agradecemos a nuestras audiencias por haber seguido de principio a fin el Super Bowl LX por TelevisaUnivision y hacer de nosotros la oferta multiplataforma líder en transmisión de eventos deportivos de talla mundial.”

¿Show de Bad Bunny fue el más visto?

Por otro lado, según datos difundidos por NBC el show de medio tiempo protagonizado de Bad Bunny fue el más visto en la toda la historia del Super Bowl, dicha presentación fue vista por 135.4 millones de personas; sin embargo, la NFL resalta que alcanzaron 142.3 millones.

NFL Football Operations mostró que el espectáculo superó una marcas registradas con diversos artistas en  las que incluyen Michael Jackson, Rihann, Usher, Katy Perry y Lady Gaga quien dominaban el rating del medio tiempo.

Bad Bunny está bajo la lupa luego de show de medio tiempo en el Super Bowl/AP
Últimos videos
Lo Último
10:26 VIDEO: Identifican a mujer atropellada en Monterrey; padece trastornos de personalidad
10:13 Rafaela Pimienta lanza promesa sobre Gilberto Mora: “Lo voy a vender muy caro”
10:09 Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Esta es la agenda de Milán-Cortina para el miércoles 11 de febrero
09:52 Clásico Nacional: ¿Quién es favorito para el Chivas vs América de acuerdo con Caliente?
09:39 México se jugará su boleto a Juegos Olímpicos en el Clásico Mundial de Béisbol
09:35 ¡Oficial! Vinicius Lima es nuevo refuerzo de América para el Clausura 2026
09:27 ¿Quién es Ann Michael Hudson, esposa de Drake Maye y sensación de la NFL?
09:20 ¡Aplastante! Televisa se lleva el rating del Super Bowl LX en México
09:02 VIDEO: Detienen a Gaby “N”, acusada de arrastrar y matar a motociclista en Iztapalapa
08:55 Tigres vs Forge: ¿Cuándo y por dónde ver el juego de vuelta de la Concachampions?
Tendencia
1
Futbol ¡No llega! Gabriel Fuentes, del Fluminense, se cae como fichaje del América
2
Fórmula 1 La polémica detrás del anuncio de Cadillac F1: Michael Bay acusa plagio, demandó y buscó bloquearlo
3
Futbol Internacional Joan Laporta renuncia a la presidencia del FC Barcelona
4
Empelotados ¿Adiós a TV Azteca? Esto se sabe de la ausencia de Martinoli en el Toluca vs Cruz Azul
5
Futbol ¡A contrarreloj! América avanza para cerrar a un lateral sudamericano antes del cierre de registros
6
Futbol México Sub-17 goleó a Barbados y aseguró la clasificación al Mundial de la categoría
Te recomendamos
VIDEO: Identifican a mujer atropellada en Monterrey; padece trastornos de personalidad
Contra
10/02/2026
VIDEO: Identifican a mujer atropellada en Monterrey; padece trastornos de personalidad
Gilberto Mora ROTA
Futbol
10/02/2026
Rafaela Pimienta lanza promesa sobre Gilberto Mora: “Lo voy a vender muy caro”
Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Esta es la agenda de Milán-Cortina para el miércoles 11 de febrero
Otros Deportes
10/02/2026
Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Esta es la agenda de Milán-Cortina para el miércoles 11 de febrero
Clásico Nacional: ¿Quién es favorito para el Chivas vs América de acuerdo con Caliente?
Futbol
10/02/2026
Clásico Nacional: ¿Quién es favorito para el Chivas vs América de acuerdo con Caliente?
México se jugará su boleto a Juegos Olímpicos en el Clásico Mundial de Béisbol
Beisbol
10/02/2026
México se jugará su boleto a Juegos Olímpicos en el Clásico Mundial de Béisbol
¡Oficial! Vinicius Lima es nuevo refuerzo de América para el Clausura 2026
Futbol
10/02/2026
¡Oficial! Vinicius Lima es nuevo refuerzo de América para el Clausura 2026