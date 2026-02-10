¡Aplastante! Televisa se lleva el rating del Super Bowl LX en México

TelevisaUnivisión dio a conocer que se catapultaron como la señal más vista del Super Bowl LX en México superando a sus competidores con un 38% por encima con un total de 13.3 millones de televidentes sobre los 9.6 alcanzados por su más cercano perseguidor.

“En México, un total de 13.3 millones de personas* eligieron la señal de TelevisaUnivision, a través de Canal 5, para seguir la transmisión en vivo del Super Bowl LX, disputado entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de New England, desde el Levi’s Stadium en Santa Clara, California”, resalta el comunicado lanzado en redes sociales.

Seattle alista su festejo tras ser campeones del Super Bowl | AP

Asimismo hacen referencia a sus protagonistas dentro del evento que impulsaron el cumulo de audiencia, todo encabezado por Toño de Valdés, Enrique Burak y Memo Schutz, la cobertura también contó con Gina Holguín, Valeria Marín, Ernesto de Valdés y Alfredo Tame.

Preparados para la próxima temporada

Al mismo tiempo invitó a seguir la próxima temporada de la NFL “No te pierdas toda la emoción de los 52 partidos de la temporada 2026, incluyendo el Super Bowl LXI, que se celebrará en febrero de 2027, a través de nuestras distintas ventanas (Canal 5, Canal 9 y ViX).”

Además, resaltó la presencia del programa dedicado a la NFL que TUDN transmite y que seguirá produciendo al conocido NFL Blitz, en donde presenta los resúmenes de cada semana que se transmitirá en ViX, la plataforma naranja de Televisa.

Seattle se impuso a los Patriots en el Super Bowl | AP

El medio dio a conocer su agradecimiento a su audiencia: “Agradecemos a nuestras audiencias por haber seguido de principio a fin el Super Bowl LX por TelevisaUnivision y hacer de nosotros la oferta multiplataforma líder en transmisión de eventos deportivos de talla mundial.”

¿Show de Bad Bunny fue el más visto?

Por otro lado, según datos difundidos por NBC el show de medio tiempo protagonizado de Bad Bunny fue el más visto en la toda la historia del Super Bowl, dicha presentación fue vista por 135.4 millones de personas; sin embargo, la NFL resalta que alcanzaron 142.3 millones.

NFL Football Operations mostró que el espectáculo superó una marcas registradas con diversos artistas en las que incluyen Michael Jackson, Rihann, Usher, Katy Perry y Lady Gaga quien dominaban el rating del medio tiempo.