La mente en la cancha “Ganar no es lo más importante, es lo único”

El Super Bowl LX tuvo como ganadores a los Seahawks quienes derrotaron a los Patriots por 29-13. El partido fue una demostración de defensivas hasta que en el último cuarto se logró la primera anotación ofensiva de touchdown. Fue un gran duelo en donde los vencedores demostraron superioridad mental y física, dominando al oponente a base a su estrategia y contundencia. Fue un evento cargado de simbolismo competitivo y cultural.

En ese contexto, la famosa frase “Ganar no es lo más importante, es lo único” vuelve a resonar como una declaración casi sagrada del deporte de alto rendimiento. Sin embargo, esta frase es mucho más compleja de lo que parece si la vemos bajo el enfoque de la psicología deportiva.

Curiosamente, la frase no fue originalmente de Lombardi; fue propuesta primero por el entrenador Red Sanders, aunque Lombardi la popularizó y quedó asociada a su legado. Además, el propio Lombardi decía que había sido malinterpretado y que su idea real era: “El deseo de ganar es lo único”, un matiz psicológico profundamente distinto.

A continuación comparto algunas implicaciones de tener esta frase como una máxima en el deporte.

Ventajas psicológicas de guiarse por “ganar es lo único”

1. Claridad absoluta de propósito

Desde la psicología del rendimiento, la idea de que solo ganar importa elimina la confusión y alinea decisiones, conductas y sacrificios. En el Super Bowl, esta mentalidad crea equipos obsesionados con el resultado final: cada entrenamiento, cada jugada, cada decisión estratégica se subordina al objetivo.

2. Aumento del compromiso y la disciplina

La frase fomenta lo que en psicología se llama “orientación a resultados” y cuando el éxito está definido de forma extrema, los atletas desarrollan alta tolerancia al dolor, disciplina y resiliencia bajo presión.

3. Cultura de excelencia organizacional

En equipos de élite, “ganar es lo único” puede crear culturas donde la mediocridad no es tolerada. Esto explica por qué organizaciones deportivas y corporativas han adoptado el credo Lombardi: la presión por resultados eleva estándares.

Desventajas psicológicas de esta mentalidad:

1. Riesgo de ansiedad extrema y burnout

Cuando solo importa ganar, el error se convierte en amenaza existencial. Desde la psicología, esto aumenta la ansiedad, el miedo al fracaso y el burnout deportivo. En eventos como el Super Bowl, esta presión puede paralizar a jugadores jóvenes o provocar errores por sobrecarga emocional.

2. Reducción del aprendizaje

Si perder equivale a fracaso total, se pierde la mentalidad de crecimiento. En situaciones de alta presión, la derrota deja de ser información y se convierte en una situación traumática.

3. Dilemas éticos y conductas disfuncionales

Históricamente, la obsesión por ganar ha llevado a dopaje, trampas, liderazgos abusivos. En psicología organizacional, esto se llama “resultado sin valores”, y es una de las causas que generan culturas tóxicas.

4. Reducción del significado humano del deporte

El deporte no es solo resultado; es identidad, comunidad, emoción y crecimiento. Si solo ganar importa, se pierde el disfrute intrínseco (que se da por el sólo hecho de participar), el sentido de pertenencia, y el desarrollo personal. En términos motivacionales, se pasa de motivación intrínseca a motivación puramente extrínseca.

Hoy, es común que los psicólogos reformulemos la frase de Lombardi de la siguiente forma: “El deseo de ganar debe ser absoluto, pero el valor de la persona no depende del resultado.”

Estimados lectoras y lectores: Usemos la frase de Lombardi como motor de alto rendimiento, pero no como filosofía de vida. Es una herramienta motivacional poderosa, pero no debe representar nuestra identidad. Será útil mientras esté equilibrada con valores. En una competencia como el Super bowl, ganar define al campeón. En la vida, lo que define el campeón es cómo se persigue la victoria.