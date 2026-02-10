Lindsey Vonn sufre fractura compleja de tibia que requiere múltiples cirugías tras caída en Milano-Cortina 2026

Lindsey Vonn confirmó que "sufrió una fractura compleja de tibia que actualmente está estable pero requerirá múltiples cirugías para repararla adecuadamente" después de su devastadora caída en los Juegos Olímpicos de Invierno, informó la esquiadora en una publicación en redes sociales Vonn publicó en Instagram sobre las lesiones en su pierna izquierda tras su caída. "Aunque ayer no terminó como esperaba, ya a pesar del intenso dolor físico que provocó, no tengo remordimientos", dijo Vonn.

Nueve días antes del accidente el domingo, la estadounidense de 41 años se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Es una lesión que deja a los atletas profesionales fuera de actividad durante meses, pero los corredores de esquí en ocasiones han competido de esa manera. Parecía estable en dos carreras de entrenamiento de descenso en los Juegos de Milán-Cortina.

Lindsey Vonn recibe asistencia tras su accidente durante la prueba de esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Milan Cortina 2026 | AP

Los observadores en redes sociales se preguntaron si el ligamento cruzado anterior roto de Vonn podría haber influido en su accidente cerca de la cima de la pista de Olympia delle Tofana, donde tiene un récord de 12 victorias en la Copa del Mundo. Que tal vez, con una rodilla izquierda sana, no habría golpeado una puerta y habría podido evitar un accidente.

El optimismo de Vonn

"Ayer mi sueño olímpico no terminó como soñé que lo haría", dijo Vonn. "No fue un final de cuento de hadas, fue simplemente la vida. Me atreví a soñar y trabajé muy duro para lograrlo. Porque en el esquí de descenso, la diferencia entre una línea estratégica y una lesión catastrófica puede ser tan pequeña como 5 pulgadas.

"Simplemente estaba 5 pulgadas demasiado cerca de mi línea cuando mi brazo derecho se enganchó dentro de la puerta, torciéndome y resultando en mi caída. Mi ACL y lesiones pasadas no tuvieron nada que ver con mi accidente en absoluto".

Lindsey Vonn en competencia I AP

¿Qué dijo su papá?

El padre de Vonn dijo que la superestrella estadounidense ya no competirá si él tiene alguna influencia sobre su decisión: “Tiene 41 años y este es el final de su carrera", dijo Alan Kildow en una entrevista telefónica con The Associated Press. "No habrá más carreras de esquí para Lindsey Vonn, mientras yo tenga algo que decir al respecto".

Cuando llegó a Cortina la semana pasada, Vonn dijo que había consultado con su equipo de médicos y entrenadores antes de decidir seguir adelante con la competencia. La Federación Internacional de Esquí y Snowboard no verifica el estado de las lesiones de los atletas.

"Creo firmemente que esto debe ser decidido por el propio atleta", dijo el presidente de la FIS, Johan Eliasch, el lunes en Bormio. "Y en su caso, ella ciertamente conoce sus lesiones en su cuerpo mejor que nadie. Y si miras a tu alrededor hoy con todos los atletas, los atletas de ayer, cada uno tiene una pequeña lesión de algún tipo.

"Lo que también es importante que la gente entienda es que el accidente que tuvo ayer fue increíblemente desafortunado. Fue uno en 1.000", agregó Eliasch. "Se acercó demasiado a la puerta, y se quedó atrapada cuando estaba en el aire en la puerta y comenzó a girar. Nadie puede recuperarse de eso, a menos que hagas un 360. ... Esto es algo que es parte del esquí de competición. Es un deporte peligroso".

Lindsey Vonn recibe asistencia tras su accidente durante la prueba de esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Milan Cortina 2026 | AP

El hospital italiano en Treviso donde Vonn estaba siendo tratado dijo el domingo por la noche que se había sometido a una cirugía para reparar una pierna izquierda rota. El equipo de skies de EE.UU. solo ha dicho que Vonn "sufrió una lesión, pero está en condición estable y en buenas manos con un equipo de médicos estadounidenses e italianos".