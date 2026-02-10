VIDEO: Detienen a Gaby “N”, acusada de arrastrar y matar a motociclista en Iztapalapa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó la detención de Gaby “N”, señalada como la presunta responsable de la muerte de Roberto Hernández, un motociclista que fue arrastrado por un vehículo en la alcaldía Iztapalapa.

El hecho ocurrió el 3 de enero de 2026, tras un incidente de tránsito entre un automóvil y una motocicleta, que terminó con el fallecimiento del conductor de la moto.

La mujer fue detenida en Oaxaca y posteriormente trasladada a la CDMX/X: @FiscaliaCDMX

Detención de Gaby “N” en Oaxaca

Mediante un comunicado difundido este martes 10 de febrero, la fiscalía capitalina informó que, tras las investigaciones, se logró ubicar y detener a la sospechosa fuera de la Ciudad de México.

“Las indagatorias permitieron establecer que la víctima, un hombre de 52 años que circulaba en una motocicleta, fue impactada por un vehículo en el cruce de avenida Eje 6 Sur y Periférico Oriente”, detalló la FGJCDMX.

El informe agrega que, tras el impacto, el automóvil no se detuvo y: “Continuó su marcha y arrastró a la persona varios metros, lo que provocó su fallecimiento”.

Traslado a Santa Martha Acatitla

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron a Gaby “N” en el municipio de la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Oaxaca, en un operativo realizado en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca (FGJEO).

Posteriormente, la imputada fue trasladada a la Ciudad de México e ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde un juez definirá su situación jurídica.

La FGJCDMX indicó que se le acusa por su “probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado”.

El caso que conmocionó a Iztapalapa

La muerte de Roberto Hernández generó una fuerte reacción social, con manifestaciones y protestas de familiares y colectivos de motociclistas que exigían justicia y la detención de la responsable.

Arrastrado casi dos kilómetros

La noche del 3 de enero, un hecho captado en video estremeció a la sociedad. Roberto Hernández circulaba por el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur, en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, cuando fue embestido por detrás por un automóvil Honda City azul.

El vehículo era conducido por Gaby “N”, quien, de acuerdo con los videos difundidos, no se detuvo tras el impacto y continuó avanzando con el motociclista debajo del automóvil.

El cuerpo de la víctima fue arrastrado cerca de dos kilómetros, hasta la calle Ingeniero Félix Palavicini, en la colonia Constitución de 1917. Fue al pasar un tope cuando el cuerpo quedó liberado del vehículo.

Fue el pasado 3 de enero cuando sucedió el trágico hecho en calles de Iztapalapa/X: @LuisCardenasMx

El recorrido quedó grabado en cámaras

Posteriormente, otro video mostró a Gaby “N”, identificada de manera preliminar como enfermera, estacionando el Honda City azul en la calle Lago Azul, colonia Ciudad Jardín, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Las imágenes captan el momento en que la conductora enciende las intermitentes, desciende del vehículo, abre el portón de un domicilio y guarda el automóvil. El reloj de la cámara marca las 23:13 horas del 3 de enero de 2026.

