Contra

¿Contingencia ambiental toda la semana? Reportan mala calidad del aire en CDMX

La CDMX y municipios del Estado de México podrían registrar condiciones de mala a muy mala calidad del aire durante la semana. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 10:35 - 10 febrero 2026
Las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días podrían detonar altos niveles de contaminación en el Valle de México, con posibles riesgos para la salud.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) advirtió que del 9 al 15 de febrero de 2026 se prevé una semana con mala calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, debido a condiciones atmosféricas que favorecen la formación de contaminantes, principalmente ozono.

La CAMe alertó por una semana con mala calidad del aire en la CDMX y el Valle de México debido a condiciones meteorológicas adversas. / iStock

El organismo llamó a la población a mantenerse informada y tomar precauciones, ya que no se descarta la activación de una contingencia ambiental si los niveles superan los límites establecidos.

¿Por qué habrá mala calidad del aire esta semana?

De acuerdo con la CAMe, el deterioro en la calidad del aire estará relacionado con una combinación de factores meteorológicos que limitarán la dispersión de contaminantes:

  • Cielos despejados con alta radiación solar

  • Temperaturas por arriba del promedio para esta época del año

  • Vientos débiles, especialmente entre martes y jueves

Estas condiciones favorecen la acumulación de ozono troposférico, un contaminante que suele alcanzar sus niveles más altos durante las tardes y representa un riesgo para la salud.

Las altas concentraciones de ozono suelen registrarse durante las tardes, cuando la radiación solar es más intensa. / iStock

Riesgo de contingencia ambiental en el Valle de México

La autoridad ambiental informó que, bajo este escenario, las concentraciones de ozono podrían superar los 150 puntos, umbral que se considera para la activación de una contingencia ambiental atmosférica por ozono.

La CAMe señaló que dará seguimiento permanente a la evolución de las condiciones atmosféricas y emitirá avisos oportunos en caso de que sea necesario aplicar medidas adicionales.

La acumulación de contaminantes podría derivar en una contingencia ambiental si se superan los niveles permitidos. / iStock

Recomendaciones oficiales para la población

Ante la posible mala calidad del aire, las autoridades ambientales recomendaron:

  • Evitar actividades físicas al aire libre entre 13:00 y 19:00 horas

  • Reducir la exposición prolongada en exteriores

  • Extremar cuidados en niñas, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares

  • Consultar diariamente el Índice Aire y Salud

Estas acciones buscan disminuir los efectos de la contaminación en la salud de la población.

Autoridades ambientales recomendaron evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas. / iStock
