Contra

Enero 2026, el mes con menos homicidios dolosos en México desde 2016

Enero de 2026 registra la cifra más baja de homicidios dolosos en México desde 2016. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 11:26 - 10 febrero 2026
El primer mes de 2026 marcó un punto clave en la incidencia delictiva nacional, al colocarse como el enero con menos homicidios dolosos registrados en la última década.

Este martes en la conferencia matutina, el gobierno federal informó que enero se posicionó como el mes con el menor número de homicidios dolosos registrados en México desde 2016, según cifras presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La titular del SESNSP, Marcela Figueroa Franco, señaló que la caída sostenida de este delito refleja una tendencia a la baja en la incidencia delictiva y forma parte de un comportamiento más amplio observado desde finales de 2024.

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. / Captura de imagen

¿Qué dicen las cifras oficiales sobre los homicidios en México?

De acuerdo con el informe presentado este 10 de febrero de 2026, el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 42% entre septiembre de 2024 y enero de 2026, al pasar de 86.9 a 50.9 casos diarios en promedio. Este descenso equivale a 36 homicidios menos por día en comparación con septiembre de 2024, según los datos consolidados hasta el 31 de enero.

Cifras presentadas por la titular del SESNSP. / Captura de imagen

¿Dónde se concentra la violencia?

Aunque a nivel nacional los homicidios dolosos registraron un descenso, siete estados concentraron poco más de la mitad de los casos en enero de 2026:

  • Guanajuato: 8.8 %

  • Baja California: 8.4 %

  • Chihuahua: 7.9 %

  • Estado de México: 6.8 %

  • Sinaloa: 6.7 %

  • Morelos: 6.2 %

  • Guerrero: 5.8 %

Pese a esta concentración, algunas de estas entidades también mostraron reducciones significativas en sus promedios diarios al comparar datos recientes con los de periodo previo.

En primer lugar estaba Guanajuato, que representó el 8.8% del total de homicidios a nivel nacional. / iStock

Con enero de 2026 como el mes con menos homicidios dolosos desde 2016, los datos del SESNSP marcan un punto relevante en el seguimiento de la seguridad pública en México. Las autoridades federales señalaron que el reto será mantener esta tendencia a la baja y reforzar las estrategias de prevención en las entidades con mayor incidencia.

El reto será mantener esta tendencia a la baja. / iStock
