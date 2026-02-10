Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¡La cuesta de enero no perdona! Inflación repunta en 2026 por alza en bebidas, tabaco y servicios

Especialistas advierten que las presiones seguirán en los próximos meses / FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 12:13 - 10 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El INEGI reporta que la inflación general subió a 3.79% en enero, su nivel más alto en cinco meses

La inflación en México arrancó el 2026 con el pie izquierdo: subió a 3.79% anual en enero, impulsada por el aumento en el índice subyacente, especialmente en alimentos, bebidas y tabaco, tras los nuevos ajustes fiscales que entraron en vigor este año.

El índice subyacente —que refleja los precios de productos y servicios menos volátiles— se disparó a 4.52% anual, su nivel más alto desde marzo de 2024, de acuerdo con datos del INEGI.

Entre los aumentos más marcados destacan:

  • Alimentos, bebidas y tabaco: +6.13%

  • Mercancías en general: +4.56%

  • Servicios: +4.48%

Los precios en algunos sectores comenzaron a subir por la inflación de enero / FREEPIK

Mientras tanto, el índice no subyacente (que incluye energía y productos agropecuarios) moderó su avance a 1.39%, su cifra más baja en tres meses.

“Fue por las razones incorrectas”

Aunque el aumento inflacionario estuvo por debajo de las expectativas, Alejandra Marcos, directora de análisis en Kapital, advierte que no es motivo para celebrar.

“El indicador no subyacente es tan volátil que no podemos confiar en que solamente eso va a dictar que al final de cuentas tengamos una inflación general baja”, dijo a El Financiero Bloomberg.
El aumento de las bebidas impactan en la economía de las familias mexicanas / FREEPIK

Marcos señaló que el rubro de servicios sigue muy presionado, en parte por el aumento acumulado del salario mínimo.

El IEPS, otro villano en la historia

Pau Messeguer, director de análisis económico de Multiva, explicó que el alza en el tabaco (más de 20% anual) y bebidas responde a los nuevos impuestos especiales (IEPS).

“Destaca el aumento en la industria del tabaco, con una inflación anual superior a 20 por ciento, así como incrementos importantes en bebidas, ambos vinculados a la entrada en vigor de nuevos impuestos especiales”, detalló.

¿Qué esperar en los próximos meses?

Expertos de Banamex estiman que las mercancías seguirán subiendo por los aranceles recientes, aunque esperan una moderación progresiva conforme el peso se aprecie y la economía crezca de forma moderada.

Pese a esto, Messeguer advierte que las presiones en servicios podrían continuar: “Derivado de estos factores, estimamos que la inflación cerrará el año por debajo de 4 por ciento”.

Por su parte, James Salazar, subdirector de análisis en Kapital, señaló que factores como la debilidad económica y la apreciación del peso podrían ayudar a reducir la inflación subyacente en los próximos meses.

Expertos indican que la inflación cerrará el año por debajo de 4 por ciento / FREEPIK

¿Y Banxico?

Los analistas coinciden en que el Banco de México mantendrá sin cambios su política monetaria, al menos por ahora.

Desde Monex, advierten: “El panorama es preocupante, pues persisten claramente las presiones inflacionarias, por lo que es probable que Banxico opte por no realizar cambios”.

A nivel mensual, la inflación subió 0.38% en enero, un alza mayor a la registrada en el mismo mes de 2025 (0.29%).

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Finanzas
Últimos videos
Lo Último
12:54 ¿Te pagan bien las horas extra? Esto dice la ley en México en 2026
12:45 Pokémon Day 2026: Fecha oficial, historia y lo que podría anunciarse en su 30 aniversario
12:30 Raphinha sigue en duda y podría perderse las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid
12:20 ¿Se va? Bayern sin negociaciones aún para renovar a Harry Kane
12:13 ¡La cuesta de enero no perdona! Inflación repunta en 2026 por alza en bebidas, tabaco y servicios
12:10 ¡ALERTA EN PUMAS! Te contamos si EFRAÍN JUÁREZ se juega su puesto ante SAN DIEGO
11:57 CDMX registra primera muerte por sarampión; suman 28 fallecidos en México
11:45 Athletic Bilbao vs Real Sociedad: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de ida de la Semifinal de la Copa del Rey?
11:44 ¿Qué se sabe del caso de los mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa? ¿Los confundieron?
11:41 ¿Cadillac tiene un auto ilegal? Esto dice el reglamento de Fórmula 1 sobre la decoración del auto de Checo Pérez
Tendencia
1
Futbol ¡Oficial! Vinicius Lima es nuevo refuerzo de América para el Clausura 2026
2
Futbol Carlos Reinoso lamenta paso de Allan Saint-Maximin en el América: “Nos engañó a todos”
3
Futbol ¡Oficial! Jonathan Pérez es nuevo refuerzo de Chivas
4
Empelotados FOX crece su oferta televisiva con la llegada de la Bundesliga
5
Empelotados Christian Martinoli reaparece después de su ausencia en el Viernes Botanero
6
Futbol ¡No llega! Gabriel Fuentes, del Fluminense, se cae como fichaje del América
Te recomendamos
¿Te pagan bien las horas extra? Esto dice la ley en México en 2026
Contra
10/02/2026
¿Te pagan bien las horas extra? Esto dice la ley en México en 2026
Pokémon Day 2026: Fecha oficial, historia y lo que podría anunciarse en su 30 aniversario
Contra
10/02/2026
Pokémon Day 2026: Fecha oficial, historia y lo que podría anunciarse en su 30 aniversario
Raphinha sigue en duda y podría perderse las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid
Futbol
10/02/2026
Raphinha sigue en duda y podría perderse las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid
¿Se va? Bayern sin negociaciones aún para renovar a Harry Kane
Futbol
10/02/2026
¿Se va? Bayern sin negociaciones aún para renovar a Harry Kane
¡La cuesta de enero no perdona! Inflación repunta en 2026 por alza en bebidas, tabaco y servicios
Contra
10/02/2026
¡La cuesta de enero no perdona! Inflación repunta en 2026 por alza en bebidas, tabaco y servicios
¡ALERTA EN PUMAS! Te contamos si EFRAÍN JUÁREZ se juega su puesto ante SAN DIEGO
Videos
10/02/2026
¡ALERTA EN PUMAS! Te contamos si EFRAÍN JUÁREZ se juega su puesto ante SAN DIEGO