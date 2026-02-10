¡La cuesta de enero no perdona! Inflación repunta en 2026 por alza en bebidas, tabaco y servicios

La inflación en México arrancó el 2026 con el pie izquierdo: subió a 3.79% anual en enero, impulsada por el aumento en el índice subyacente, especialmente en alimentos, bebidas y tabaco, tras los nuevos ajustes fiscales que entraron en vigor este año.

El índice subyacente —que refleja los precios de productos y servicios menos volátiles— se disparó a 4.52% anual, su nivel más alto desde marzo de 2024, de acuerdo con datos del INEGI.

Entre los aumentos más marcados destacan:

Alimentos, bebidas y tabaco : +6.13%

Mercancías en general : +4.56%

Servicios: +4.48%

Los precios en algunos sectores comenzaron a subir por la inflación de enero / FREEPIK

Mientras tanto, el índice no subyacente (que incluye energía y productos agropecuarios) moderó su avance a 1.39%, su cifra más baja en tres meses.

“Fue por las razones incorrectas”

Aunque el aumento inflacionario estuvo por debajo de las expectativas, Alejandra Marcos, directora de análisis en Kapital, advierte que no es motivo para celebrar.

“El indicador no subyacente es tan volátil que no podemos confiar en que solamente eso va a dictar que al final de cuentas tengamos una inflación general baja”, dijo a El Financiero Bloomberg.

El aumento de las bebidas impactan en la economía de las familias mexicanas / FREEPIK

Marcos señaló que el rubro de servicios sigue muy presionado, en parte por el aumento acumulado del salario mínimo.

El IEPS, otro villano en la historia

Pau Messeguer, director de análisis económico de Multiva, explicó que el alza en el tabaco (más de 20% anual) y bebidas responde a los nuevos impuestos especiales (IEPS).

“Destaca el aumento en la industria del tabaco, con una inflación anual superior a 20 por ciento, así como incrementos importantes en bebidas, ambos vinculados a la entrada en vigor de nuevos impuestos especiales”, detalló.

¿Qué esperar en los próximos meses?

Expertos de Banamex estiman que las mercancías seguirán subiendo por los aranceles recientes, aunque esperan una moderación progresiva conforme el peso se aprecie y la economía crezca de forma moderada.

Pese a esto, Messeguer advierte que las presiones en servicios podrían continuar: “Derivado de estos factores, estimamos que la inflación cerrará el año por debajo de 4 por ciento”.

Por su parte, James Salazar, subdirector de análisis en Kapital, señaló que factores como la debilidad económica y la apreciación del peso podrían ayudar a reducir la inflación subyacente en los próximos meses.

Expertos indican que la inflación cerrará el año por debajo de 4 por ciento / FREEPIK

¿Y Banxico?

Los analistas coinciden en que el Banco de México mantendrá sin cambios su política monetaria, al menos por ahora.

Desde Monex, advierten: “El panorama es preocupante, pues persisten claramente las presiones inflacionarias, por lo que es probable que Banxico opte por no realizar cambios”.