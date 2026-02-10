Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Ex DT de Chivas es el nuevo entrenador de Ajax en Países Bajos

Jugadores de Ajax en festejo durante el partido contra Olympiacos en Champions League | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 13:52 - 10 febrero 2026
El equipo neerlandés hizo oficial la contratación del estratega, quien firmó un contrato de un año, con vigencia hasta junio de 2027

Una nueva etapa comienza en el futbol neerlandés. Por medio de redes sociales, Ajax confirmó la llegada de Óscar García, quien asumirá el puesto de director técnico en la categoría Sub-23 del equipo de la Eredivisie. "El técnico español ha firmado un contrato con efecto inmediato, vigente hasta el 30 de junio de 2027", expresó en un comunicado el club.

De igual manera, detalló otros movimientos como la llegada de "Carlos García (segundo entrenador), Juan Pablo Colinas (entrenador de porteros) y Enrique Sanz (preparador físico). Además, en su comunicado, Ajax destacó que el último club del estratega español fue Chivas en la Liga MX.

Óscar García durante su presentación como técnico de Chivas en 2024 | MEXSPORT
"Tras dirigir al FC Barcelona Sub-19, dirigió, entre otros, al Brighton & Hove Albion, al Watford, al RB Salzburg, al Celta de Vigo y al Stade Reims. Su último puesto fue en el club mexicano Chivas, con el que firmó hasta marzo de 2025. Antes de ser entrenador, Oscar García jugó profesionalmente en el FC Barcelona y el Valencia CF, entre otros equipos", añade el texto.

En Ajax se ilusionan con la llegada de Óscar García

El director técnico del primer equipo neerlandés, Jordi Cruyff, aseguró que este movimiento será de gran aporte para el club y externó su confianza en que García Junyent contribuirá de manera considerable al desarrollo de talento en Ajax. "Oscar y yo nos conocemos bien. Y lo que es más importante, conozco su visión futbolística y entiendo su mentalidad. El Ajax Sub-23 se beneficiará enormemente de ello".

Óscar García firma su contrato con Ajax para asumir el cargo de técnico del equipo Sub-23 | english.ajax.nl
"Oscar es un entrenador experimentado que ha trabajado en numerosos países y competiciones, está familiarizado con diferentes culturas futbolísticas y ha ganado múltiples trofeos. También es importante para su papel el hecho de que jugó en la cantera del Barcelona y posteriormente entrenó a su equipo juvenil más importante. Estamos poniendo el listón muy alto para el desarrollo de talento", declaró Cruyff.

¿Cómo le fue a Óscar García con Chivas?

García Junyent llegó al Rebaño en diciembre de 2024, con miras a un proyecto a largo plazo a partir del Clausura 2025. Sin embargo, los cambios en la directiva y la marcha de Juan Carlos Martínez Castrejo, Fran Pérez Lázaro y Sergio Pérez Alonso, así como resultados irregulares, provocaron la salida del estratega en marzo de 2025.

Óscar García con Érick Gutiérrez durante la etapa del técnico en Chivas | MEXSPORT
En total, el técnico español dirigió 12 partidos, con cinco victorias, tres empates y cuatro derrotas. Su último compromiso dirigido fue el triunfo 0-1 contra Pumas, resultado que no bastó para mantenerlo en el banquillo rojiblanco. Desde aquel partido el 2 de marzo de 2025, Óscar García no dirige a nivel profesional y será el lunes 16 de febrero, ante SC Cambuur que debute con Ajax Sub-23.

