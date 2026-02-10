Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el Monterrey vs Xelajú?

La actividad de la Concacaf Champions Cup regresa este miércoles, cuando los Rayados de Monterrey reciban en el Gigante de Acero al Xelajú, equipo guatemalteco que busca dar la sorpresa en la Concachampions.

El cuadro regiomontano empató el partido de ida a un gol en Guatemala, teniendo a su favor la localia en la vuelta y el gol de visitante que marcó en su visita al Mario Camposeco en centroamérica.

Rayados recibe al Xelajú en la Concachampions | MEXSPORT

Los Rayados de Monterrey buscan recuperarse después de caer en la Liga MX frente a las Águilas del America, resultado que (por el momento) tiene al equipo regiomontano fuera de los puestos de liguilla.

Por su parte, el Xelajú también perdió su partido de liga tras la igualdad contra Rayados en la liga de Guatemala, perdiendo por la mínima diferencia ante el Guastatoya.

Solo dos equipos lograron salir con ventaja de sus visitas en la Concachampions, América venció al Olimpia de Honduras, mientras que Cruz Azul goleó al Vancouver FC.

En caso de pasar, Rayados se enfrentaría a Cruz Azul en los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup.

¿Cuándo y dónde ver el Rayados vs Xelajú?