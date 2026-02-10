Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el Monterrey vs Xelajú?

Rayados recibe al Xelajú en la Concachampions | RÉCORD
Marcos Olvera García 15:01 - 10 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los Rayados de Monterrey tienen la ventaja del gol de visitante contra el cuadro centroamericano, aunque buscarán ganar la vuelta en la Concachampions

La actividad de la Concacaf Champions Cup regresa este miércoles, cuando los Rayados de Monterrey reciban en el Gigante de Acero al Xelajú, equipo guatemalteco que busca dar la sorpresa en la Concachampions.

El cuadro regiomontano empató el partido de ida a un gol en Guatemala, teniendo a su favor la localia en la vuelta y el gol de visitante que marcó en su visita al Mario Camposeco en centroamérica.

Rayados recibe al Xelajú en la Concachampions | MEXSPORT

Los Rayados de Monterrey buscan recuperarse después de caer en la Liga MX frente a las Águilas del America, resultado que (por el momento) tiene al equipo regiomontano fuera de los puestos de liguilla.

Por su parte, el Xelajú también perdió su partido de liga tras la igualdad contra Rayados en la liga de Guatemala, perdiendo por la mínima diferencia ante el Guastatoya.

Rayados recibe al Xelajú en la Concachampions | MEXSPORT

Solo dos equipos lograron salir con ventaja de sus visitas en la Concachampions, América venció al Olimpia de Honduras, mientras que Cruz Azul goleó al Vancouver FC.

En caso de pasar, Rayados se enfrentaría a Cruz Azul en los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup.

Rayados recibe al Xelajú en la Concachampions | MEXSPORT

¿Cuándo y dónde ver el Rayados vs Xelajú?

Día:

Miércoles 11 de febrero

Hora:

21:00 hrs

Lugar:

Estadio Gigante de Acero

Transmisión:

FOX One

Últimos videos
Lo Último
15:01 Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el Monterrey vs Xelajú?
14:54 ¿Cuándo y dónde ver el Sunderland vs Liverpool de la J26 de la Premier League?
14:50 Ellos son los hermanos de Bad Bunny que triunfan lejos de la música
14:50 WWE: ¿Liv Morgan vs Stephanie Vaquer? Rivalidad que promete para WrestleMania 42
14:36 Fórmula 1: ¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en su debut con sus escuderías?
14:35 Sarampión en México: así puedes saber si ya cuentas con la vacuna
14:28 VIDEO: Civiles golpean a policía y destrozan patrulla en CDMX
14:16 Donovan Carrillo: ¿Cuándo y dónde ver la final de los Juegos Olímpicos de Invierno?
14:12 ¿Volverá a subir el transporte en CDMX? Concesionarios dicen que es insuficiente aumento de $1.50 pesos
13:59 VIDEO: Adame se lanza contra Azcárraga Jean: "No heredó ni la inteligencia de su padre"
Tendencia
1
Futbol ¡Oficial! Vinicius Lima es nuevo refuerzo de América para el Clausura 2026
2
Futbol Carlos Reinoso lamenta paso de Allan Saint-Maximin en el América: “Nos engañó a todos”
3
Futbol ¡Oficial! Jonathan Pérez es nuevo refuerzo de Chivas
4
Empelotados FOX crece su oferta televisiva con la llegada de la Bundesliga
5
Empelotados Christian Martinoli reaparece después de su ausencia en el Viernes Botanero
6
Futbol ¡No llega! Gabriel Fuentes, del Fluminense, se cae como fichaje del América
Te recomendamos
Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el Monterrey vs Xelajú?
Futbol
10/02/2026
Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el Monterrey vs Xelajú?
¿Cuándo y dónde ver el Sunderland vs Liverpool de la J26 de la Premier League?
Futbol
10/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el Sunderland vs Liverpool de la J26 de la Premier League?
Ellos son los hermanos de Bad Bunny que triunfan lejos de la música
Contra
10/02/2026
Ellos son los hermanos de Bad Bunny que triunfan lejos de la música
WWE: ¿Liv Morgan vs Stephanie Vaquer? Rivalidad que promete para WrestleMania 42
Lucha
10/02/2026
WWE: ¿Liv Morgan vs Stephanie Vaquer? Rivalidad que promete para WrestleMania 42
Fórmula 1: ¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en su debut con sus escuderías?
Fórmula 1
10/02/2026
Fórmula 1: ¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en su debut con sus escuderías?
Sarampión en México: así puedes saber si ya cuentas con la vacuna
Contra
10/02/2026
Sarampión en México: así puedes saber si ya cuentas con la vacuna