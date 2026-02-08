Raphael Veiga sobre su adapatación con América: "La altitud todavía se siente"

El flamante refuerzo del América, Raphael Veiga, sumó sus primeros minutos en el futbol mexicano durante la victoria azulcrema frente a Rayados de Monterrey. Aunque el brasileño mostró destellos de su calidad, reconoció al término del encuentro que su proceso de adaptación física aún está en marcha, señalando específicamente las condiciones geográficas de la capital.

Entrada de Raphael Veiga en el partido | Imago7

LA ALTITUD AFECTA A VEIGA

Pese a la expectativa que rodea su llegada, Veiga fue honesto sobre su estado actual. El mediocampista admitió que el factor climático y la elevación de la Ciudad de México han sido los principales retos en sus primeros días como profesional en la Liga MX.

“Muy feliz de debutar con esta camiseta, la altitud todavía se siente, lo resiento un poco, pero cada día me siento mejor para ayudar más al equipo y que juntos ganemos títulos este año”.

Más allá del aspecto físico, el exjugador del Palmeiras destacó el recibimiento de la hinchada americanista. Raphael Veiga enfatizó la importancia de la unión entre el plantel y la tribuna para alcanzar los objetivos trazados por la institución en este torneo.

Veiga lamentándose una falla en el duelo | Imago7

“Muy linda, como dije en otra entrevista, nosotros en la cancha hacemos lo mejor posible y ellos afuera también hacen lo mejor de su parte, juntos estamos cerca de lograr más cosas”.

Con este debut, Veiga inicia formalmente su etapa en Coapa, con la promesa de alcanzar su máximo nivel conforme logre la plena aclimatación al ritmo del balompié nacional.

SIN VEIGA PARA CONCACHAMPIONS

Hay que recordar que el América tiene actividad a mitad de semana debido a la Concacaf Champions Cup, sin embargo, las Águilas no podrán contar con Raphael Veiga para el partido de vuelta de la Primera Ronda ante el Olimpia de Honduras, esto debido a que el jugador no fue registrado por el club la semana pasada pues su fichaje aún no se concretaba. Sin embargo, las Águilas sí podrán registrar y contar con el brasileño para futuras rondas

Por lo pronto, Veiga tendrá una semana más de adaptación antes de vivir su primer Clásico Nacional ante Chivas el próximo 14 de febrero.