Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Raphael Veiga sobre su adapatación con América: "La altitud todavía se siente"

Raphael Veiga debuta con América | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 08:46 - 08 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El atacante brasileño acepta que la altitud de la Ciudad de México lo ha afectado en sus primeros días con las Águilas

El flamante refuerzo del América, Raphael Veiga, sumó sus primeros minutos en el futbol mexicano durante la victoria azulcrema frente a Rayados de Monterrey. Aunque el brasileño mostró destellos de su calidad, reconoció al término del encuentro que su proceso de adaptación física aún está en marcha, señalando específicamente las condiciones geográficas de la capital.

Entrada de Raphael Veiga en el partido | Imago7

LA ALTITUD AFECTA A VEIGA

Pese a la expectativa que rodea su llegada, Veiga fue honesto sobre su estado actual. El mediocampista admitió que el factor climático y la elevación de la Ciudad de México han sido los principales retos en sus primeros días como profesional en la Liga MX.

“Muy feliz de debutar con esta camiseta, la altitud todavía se siente, lo resiento un poco, pero cada día me siento mejor para ayudar más al equipo y que juntos ganemos títulos este año”.

Más allá del aspecto físico, el exjugador del Palmeiras destacó el recibimiento de la hinchada americanista. Raphael Veiga enfatizó la importancia de la unión entre el plantel y la tribuna para alcanzar los objetivos trazados por la institución en este torneo.

Veiga lamentándose una falla en el duelo | Imago7

“Muy linda, como dije en otra entrevista, nosotros en la cancha hacemos lo mejor posible y ellos afuera también hacen lo mejor de su parte, juntos estamos cerca de lograr más cosas”.

Con este debut, Veiga inicia formalmente su etapa en Coapa, con la promesa de alcanzar su máximo nivel conforme logre la plena aclimatación al ritmo del balompié nacional.

SIN VEIGA PARA CONCACHAMPIONS

Hay que recordar que el América tiene actividad a mitad de semana debido a la Concacaf Champions Cup, sin embargo, las Águilas no podrán contar con Raphael Veiga para el partido de vuelta de la Primera Ronda ante el Olimpia de Honduras, esto debido a que el jugador no fue registrado por el club la semana pasada pues su fichaje aún no se concretaba. Sin embargo, las Águilas sí podrán registrar y contar con el brasileño para futuras rondas

Por lo pronto, Veiga tendrá una semana más de adaptación antes de vivir su primer Clásico Nacional ante Chivas el próximo 14 de febrero.

Raphael Veiga en su presentación con América I @ClubAmerica
Últimos videos
Lo Último
08:46 Raphael Veiga sobre su adapatación con América: "La altitud todavía se siente"
08:43 ¡Rival sencillo! Paul Aguilar lanza dura crítica a Pumas y asegura que los equipos ganan fácil ante los universitarios
08:30 Charros de Jalisco se alzan con el título de la Serie del Caribe en una final para la historia
08:11 Cruz Azul vs América: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?
07:31 ¿Cuándo y dónde ver el Krasava Ypsonas FC vs AEL Limassol de Guillermo Ochoa?
03:14 NFL: Todos los datos del Super Bowl LX
01:16 Portada RÉCORD 8 de febrero de 2026
01:00 André Jardine aseguró que América tendrá su 'nuevo Álvaro Fidalgo' con la llegada de Vinicius Lima
00:45 ¡Victoria manchada! Polémica arbitral opaca triunfo del América sobre Rayados de Monterrey
00:40 ¿Liv Morgan a AAA? Dominik Mysterio lanza guiño sobre la posible aparición de 'La Güerita'
Tendencia
1
Futbol ¡A ritmo de samba! Vinicius es nuevo jugador del América
2
Futbol Hugo González arremete contra el arbitraje tras el empate de Toluca en contra de Cruz Azul
3
Futbol ¡Polémica en el Infierno! Así fue el gol de Cruz Azul ante Toluca, con presunta falta de Ebere
4
Empelotados ¡Enciende las alarmas! Martinoli vuelve ausentarse en TV Azteca, durante el Toluca vs Cruz Azul
5
Contra ¿Por qué no vacunan contra el sarampión a mayores de 50 años en México? Esto explica la UNAM
6
Contra Super Bowl 2026 con Bad Bunny apunta a récord de audiencia para un halftime latino en EE UU
Te recomendamos
Raphael Veiga sobre su adapatación con América: "La altitud todavía se siente"
Futbol Nacional
08/02/2026
Raphael Veiga sobre su adapatación con América: "La altitud todavía se siente"
Uriel Antuna y Efraín Juárez durante la visita de Pumas a Atlas en la Jornada 5 del Clausura 2026 | IMAGO 7
Futbol
08/02/2026
¡Rival sencillo! Paul Aguilar lanza dura crítica a Pumas y asegura que los equipos ganan fácil ante los universitarios
Charros de Jalisco se alzan con el título de la Serie del Caribe en una final para la historia
Beisbol
08/02/2026
Charros de Jalisco se alzan con el título de la Serie del Caribe en una final para la historia
Cruz Azul y América se enfrentan en el arranque de la Jornada 9 | RÉCORD
Futbol
08/02/2026
Cruz Azul vs América: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?
¿Cuándo y dónde ver el Krasava Ypsonas FC vs AEL Limassol de Guillermo Ochoa?
Futbol
08/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el Krasava Ypsonas FC vs AEL Limassol de Guillermo Ochoa?
NFL: Todos los datos del Super Bowl LX
NFL
08/02/2026
NFL: Todos los datos del Super Bowl LX