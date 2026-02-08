¿Cuándo y dónde ver el Krasava Ypsonas FC vs AEL Limassol de Guillermo Ochoa?

El Krasava Ypsonas FC se enfrentará al AEL Limassol en un encuentro correspondiente a la Jornada 21 de la Liga de Chipre de la temporada 2025/2026. Este enfrentamiento promete ser interesante dado el contexto de ambos equipos en la competición y sus recientes actuaciones.

Guillermo Ochoa fue titular en el derbi | IG: @ael_fc_official

El Krasava Ypsonas FC ocupa actualmente la posición 13 en la tabla con 17 puntos tras 20 jornadas disputadas, habiendo anotado 14 goles y concedido 26. Su situación en la zona baja de la tabla hace que este partido sea crucial para sus aspiraciones de permanencia. Por su parte, el AEL Limassol se encuentra en una posición más cómoda, ocupando el séptimo lugar con 30 puntos en los mismos 20 partidos, con un balance de 25 goles a favor y 27 en contra. La diferencia de 13 puntos entre ambos equipos refleja la disparidad en el rendimiento durante la temporada, aunque el equipo local buscará aprovechar su condición para recortar distancias con los equipos de mitad de tabla.

El Krasava Ypsonas FC llega a este encuentro con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. En su partido más reciente, consiguió un valioso empate ante el Omonia Nicosia (0-0). Anteriormente, logró una importante victoria contra el Ethnikos Achnas (1-0), pero cayó ante el AEK Larnaca (2-1). El equipo mostró cierta recuperación al vencer al Olimpiacos Nicosia (1-0), tras haber perdido contra el Omonia Aradippou (1-0). Por su parte, el AEL Limassol presenta un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Recientemente, consiguió una importante victoria en la Copa de Chipre ante el Omonia Nicosia (1-2), y empató con el Aris Limassol (0-0) en liga. Sufrió una derrota ante el Anorthosis (2-1), pero previamente había vencido al Aris Limassol (0-1) en copa y al Akritas Chlorakas (0-2) en liga.

Guillermo Ochoa sigue en la titularidad de su equipo | IG: @yosoy8a

En el único enfrentamiento reciente entre ambos equipos, el AEL Limassol se impuso por 1-0 al Ypsonas el 26 de octubre de 2025 en un partido correspondiente a la Liga de Chipre. Este precedente favorece al equipo visitante, que buscará repetir el resultado en su visita al campo del Krasava Ypsonas FC.

¿Cuándo y dónde ver Krasava Ypsonas FC vs AEL Limassol?

FECHA: Lunes 9 de febrero

HORA: 11:00 (hora centro de México)

LUGAR: Estadio Antonis Papadopoulos, Chipre

TRANSMISIÓN: Por el momento no hay transmisión disponible en México