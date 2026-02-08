Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Beisbol

Charros de Jalisco se alzan con el título de la Serie del Caribe en una final para la historia

Charros de Jalisco campeones de la Serie del Caribe 2026 I MEXSPORT
Aldo Martínez 08:30 - 08 febrero 2026
El equipo local se llevo el titulo caribeño en una emocionante final ante sus compatriotas de Culiacán

En un desenlace dramático y sin precedentes, los Charros de Jalisco conquistaron la Serie del Caribe 2026 tras vencer a los Tomateros de Culiacán por 12-11 en entradas extras. La final, disputada entre dos equipos mexicanos, quedará en la memoria de los aficionados al béisbol.

Charros de Jalisco con el trofeo de la Serie del Caribe 2026 I MEXSPORT

Final histórica

El Estadio Panamericano de Béisbol fue testigo de una noche mágica el pasado sábado, cuando los Charros de Jalisco se coronaron por primera vez en la Serie del Caribe. El equipo tapatío se impuso en un emocionante duelo que se extendió hasta la décima entrada, sellando una victoria histórica sobre sus compatriotas, los Tomateros de Culiacán.

El enfrentamiento fue inédito, ya que por primera vez dos equipos del mismo país disputaron el título caribeño. México, representado por los equipos "México Rojo" y "México Verde", ofreció un espectáculo vibrante. Los Charros impusieron su dominio desde el inicio, construyendo una ventaja de 9-1 en las primeras cuatro entradas que parecía definitiva.

Charros de Jalisco en la final de la Serie del Caribe I MEXSPORT

Sin embargo, la garra de los Tomateros salió a relucir. Con una remontada espectacular, liderada por el bateo oportuno de Víctor Mendoza y una ofensiva implacable, lograron igualar el marcador 10-10 y forzar el juego a extrainnings, manteniendo a los espectadores al borde de sus asientos.

El clímax llegó en la décima entrada. Con el juego empatado 11-11 y dos outs en la pizarra, una serie de lanzamientos descontrolados por parte del relevista de Culiacán permitió que los Charros anotaran primero la carrera del empate y, posteriormente, la que les dio el campeonato, desatando la euforia en el estadio.

Final Serie del Caribe 2026 I MEXSPORT

México se impone nueve años después

Este triunfo representa el décimo título para México en la historia de la Serie del Caribe, un logro que no se conseguía desde que los Venados de Mazatlán se coronaron en 2016.

La edición 2026 del torneo, originalmente planeada en Venezuela, fue reubicada en México debido a la situación política del país sudamericano. La ausencia de otras naciones participantes abrió la puerta para que México compitiera con dos de sus franquicias, un hecho que culminó en esta final memorable.

Con una actuación que resonará en la historia del béisbol regional, los Charros de Jalisco inscriben su nombre como los nuevos monarcas del Caribe. Por su parte, los Tomateros, a pesar de la derrota, cierran un torneo memorable por su intensidad y espíritu combativo.

México Verde vs México Rojo en la final de la Serie del Caribe 2026 I MEXSPORT
