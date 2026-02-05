Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Beisbol

¡Oficial! José Urquidi llega a los Piratas de Pittsburgh

José Urquidi con los Astros de Houston | AP
Aldo Martínez 15:34 - 05 febrero 2026
El lanzador mazatleco deja a los Astros para llegara a Pensilvania

Nuevo destino, nuevo mexicano. José Urquidi llegó a un acuerdo para incorporarse desde el inicio del Spring Training a los Piratas de Pittsburgh, luego de una discreta actuación con los Tigres de Detroit en las Grandes Ligas.

José Urquidi en las Granes Ligas | AP

Nueva oportunidad 

El mazatleco tuvo contadas pero buenas actuaciones con el equipo de los Tigres, sin embargo, no fueron suficiente para seguir en el roaster, además de una desastrosa lesión, por lo que tuvo que buscar un nuevo destino.

Equipo de los Piratas de Pittsburgh | AP

Luego de deambular por distintos espacios en la MLB, el pelotero llega una vez más a un torneo con la oportunidad de ganarse un lugar como una de las caras principales del equipo. 

En Detroit todo apuntaba a que sería el año del mexicano, sin embargo, su lesión de antebrazo izquierdo, lo alejó de casi todo el año del diamante. Ahora con una nueva oportunidad y recuperado al 100%, el sinaloense podrá volver al montículo.

¿Cambio de planes?

Pese a que Urquidi ya sonaba para regresar en las Grandes Ligas, el resultado no fue el esperado, pues el sinaloense apuntaba  a los Arizona Diamondbacks, equipo que jugará en México en el 2026.

Con su llegada a Pittsburgh, Urquidi intentará recuperar la regularidad que lo llevó a brillar en postemporada con los Astros de Houston, donde fue pieza clave en momentos importantes. La organización de los Piratas confía en que su experiencia en escenarios de alta presión aporte solidez a una rotación que busca dar un salto de calidad en la próxima campaña.

Urquidi lesionado | IG:@joselurquidy

El cuerpo técnico valoró no solo su talento, sino también su capacidad para trabajar en conteos largos y mantener la calma en situaciones complicadas. Si logra mantenerse sano, el mexicano podría convertirse en una de las apuestas más interesantes del Spring Training y pelear por un puesto fijo en el roster del Día Inaugural.

Para Urquidi, este movimiento representa algo más que un simple cambio de uniforme: es la oportunidad de relanzar su carrera en las Grandes Ligas y demostrar que aún tiene mucho que ofrecer.

