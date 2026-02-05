Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Aplanadora! México golea 10-0 a Sint-Marteen en el Premundial Sub-17

Selección Mexicana Sub 17 | @miseleccionsubs
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 16:19 - 05 febrero 2026
El conjunto mexicano empezó con el pie derecho

La Selección Mexicana Sub-17 firmó una actuación demoledora y sin matices al golear 10-0 a Sint-Maarten, en un partido donde el Tricolor fue absoluto dominador de principio a fin. Desde el silbatazo inicial, el equipo mexicano mostró intensidad, orden y contundencia frente al arco rival.

El encuentro arrancó con México volcado al frente y no tardó en reflejarse en el marcador. Apenas en los primeros minutos, Adán Sánchez abrió la cuenta tras aprovechar un rebote dentro del área, marcando el camino de una noche que se volvería histórica para el conjunto nacional.

Selección Mexicana Sub 17 | @miseleccionsubs

México Sub-17 impone condiciones desde el arranque

La presión alta y la circulación rápida del balón le permitieron a México ampliar la ventaja rápidamente. Adán Sánchez volvió a aparecer para firmar su doblete y, más tarde, completó su hat-trick con un sólido cabezazo tras un tiro de esquina, confirmando su gran momento frente al arco.

El dominio mexicano no bajó de intensidad y el cuarto gol llegó por conducto de Carlos Calvillo, quien definió con autoridad para encaminar la victoria desde la primera mitad. Sint-Maarten, rebasada en todas las líneas, apenas pudo contener los constantes embates tricolores.

Selección Mexicana Sub 17 | @Concacaf

¿Quiénes marcaron en la goleada de la Sub-17?

La lluvia de goles continuó en la segunda parte con Alberto Cisneros, quien convirtió desde el manchón penal para el quinto tanto y repitió más tarde desde los once pasos, demostrando sangre fría y precisión. Cada llegada de México representaba peligro real sobre la portería cubana.

Posteriormente, Luis Trujillo se sumó a la fiesta con un doblete, primero con un disparo dentro del área y luego aprovechando un rebote, elevando la cuenta a nueve goles. El Tricolor mantenía el mismo ritmo pese a la amplia ventaja.

El décimo y definitivo tanto llegó gracias a Ricardo González, quien sorprendió con un potente disparo de larga distancia para cerrar una actuación redonda del combinado nacional. Un gol que coronó una noche perfecta para la Sub-17.

