Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Pre Mundial Sub-17: ¿Dónde y cuándo ver a México vs Sint Maarten?

Sint Maarten vs México, Pre Mundial Sub 17 | RÉCORD
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 19:04 - 04 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La Selección Mexicana Sub-17 comienza su camino en las clasificatorias rumbo a la Copa del Mundo de la categoría

La Selección Mexicana Sub-17 inicia su camino en el Premundial de la Concacaf enfrentando a Sint Maarten, esto con miras a conseguir un boleto al Mundial de la categoría que se celebrará en Qatar este 2026.

Pre Mundial Sub 17 de Concacaf | Concacaf

El equipo dirigido por Jürgen Castañeda se estrena en el Grupo A del torneo, donde también competirá contra Trinidad y Tobago, Saint-Martin, Sint Maarten y Barbados. En un formato donde cada punto es crucial, México buscará imponer su estilo desde el primer minuto para asegurar el liderato del grupo, que otorga la clasificación directa a la Copa del Mundo Sub-17 de 2026.

Por su parte, la selección de Sint Maarten llega como uno de los equipos más débiles no solo del grupo sino de toda la competencia y tras perder su primer encuentro en el torneo clasificatorio, México no debería de tener inconveniente para también arrebatarle los tres puntos.

CONVOCATORIA DEL TRI PARA EL PREMUNDIAL

Para afrontar este importante torneo, el cuerpo técnico mexicano ha seleccionado a los siguientes jugadores:

  • Porteros: M. Ávalos (San Jose Earthquakes), J. Corona (Tijuana), J. Cuenca (Tigres).

  • Defensas: A. Godínez (Chivas), G. Gutiérrez (Chivas), A. Hernández (León), D. Martínez (Necaxa), E. Sánchez (Mazatlán), G. Solorio (Atlas), A. Valdez (América).

  • Medios: J. De La Fuente (Colorado Rapids), R. González (América), E. Lugo (Monterrey), N. Mota (Atlas), J. Orduño (Tijuana), Á. Reyes (Atlético de San Luis), L. Trujillo (América), E. Vargas (Chivas).

  • Delanteros: C. Calvillo (Santos), A. Cisneros (León), A. Sánchez (Monterrey).Claves del partido: México vs. Sint Maarten

Selección Mexicana Sub 17 | X: @miseleccionsubs

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER SINT MAARTEN VS MÉXICO?

  • Fecha: jueves 5 de febrero

  • Hora: 14:00 horas del centro de México

  • Lugar: Estadio Hasely Crawford, Trinidad y Tobago

  • Dónde ver: ESPN 3 y Disney+ Premium

Últimos videos
Lo Último
22:20 Infonavit 2026: Así puedes usar el Crediterreno para comprar un terreno
22:14 Jardine presentó oficialmente a Veiga con el equipo: "Eligió el América y tiene ganas de ser campeón"
21:49 Nuevo estadio de Cruz Azul: Las opciones de ubicación en la CDMX
21:32 Endrick anota de nuevo y comanda triunfo de Lyon en la Copa de Francia
21:23 ‘Es el mejor de México’: Raphael Veiga se rinde en elogios para el América
21:13 EL DIRECTOR DE LA NFL EN MÉXICO ACLARA EL FUTURO DE LOS JUEGOS EN EL PAÍS
21:06 Feria del Libro de Minería 2025: ¿cuándo es y qué actividades habrá?
21:03 Monterrey consigue un agónico empate ante el Xelajú
20:38 ¡Cruz Azul hace cambios! Emmanuel Ochoa será el portero titular ante Vancouver FC
20:24 República Dominicana se impone a Panamá en el juego con más carreras en la historia de la Serie del Caribe
Tendencia
1
Futbol Pumas: Efraín Juárez defiende su planteamiento a pesar de la goleada sufrida ante San Diego
2
Futbol Simeone se ilusiona con Obed Vargas y el resto de los fichajes invernales del Atlético
3
Empelotados Reconocido exdirectivo se une a Fox Sports México como nuevo especialista
4
Futbol Nacional Fidalgo al Tri: FMF inicia trámites ante FIFA para convocar al Maguito
5
Futbol ¡De Puskas! Así fue el golazo de chilena de Robert Morales ante San Diego
6
Empelotados ‘Partido de mier…’: Daniel Brailovsky y Ángel García Toraño fueron sorprendidos opinando sobre el juego de Tigres
Te recomendamos
Infonavit 2026: Así puedes usar el Crediterreno para comprar un terreno
Contra
04/02/2026
Infonavit 2026: Así puedes usar el Crediterreno para comprar un terreno
Jardine presentó oficialmente a Veiga con el equipo: "Eligió el América y tiene ganas de ser campeón"
Futbol
04/02/2026
Jardine presentó oficialmente a Veiga con el equipo: "Eligió el América y tiene ganas de ser campeón"
ROTA CRUZ AZUL ESTADIO NUEVO
Futbol Nacional
04/02/2026
Nuevo estadio de Cruz Azul: Las opciones de ubicación en la CDMX
Endrick marcó el gol de la diferencia | X @OL
Futbol
04/02/2026
Endrick anota de nuevo y comanda triunfo de Lyon en la Copa de Francia
‘Es el mejor de México’: Raphael Veiga se rinde en elogios para el América
Futbol
04/02/2026
‘Es el mejor de México’: Raphael Veiga se rinde en elogios para el América
EL DIRECTOR DE LA NFL EN MÉXICO ACLARA EL FUTURO DE LOS JUEGOS EN EL PAÍS
Videos
04/02/2026
EL DIRECTOR DE LA NFL EN MÉXICO ACLARA EL FUTURO DE LOS JUEGOS EN EL PAÍS