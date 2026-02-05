Pre Mundial Sub-17: ¿Dónde y cuándo ver a México vs Sint Maarten?

La Selección Mexicana Sub-17 inicia su camino en el Premundial de la Concacaf enfrentando a Sint Maarten, esto con miras a conseguir un boleto al Mundial de la categoría que se celebrará en Qatar este 2026.

El equipo dirigido por Jürgen Castañeda se estrena en el Grupo A del torneo, donde también competirá contra Trinidad y Tobago, Saint-Martin, Sint Maarten y Barbados. En un formato donde cada punto es crucial, México buscará imponer su estilo desde el primer minuto para asegurar el liderato del grupo, que otorga la clasificación directa a la Copa del Mundo Sub-17 de 2026.

Por su parte, la selección de Sint Maarten llega como uno de los equipos más débiles no solo del grupo sino de toda la competencia y tras perder su primer encuentro en el torneo clasificatorio, México no debería de tener inconveniente para también arrebatarle los tres puntos.

CONVOCATORIA DEL TRI PARA EL PREMUNDIAL

Para afrontar este importante torneo, el cuerpo técnico mexicano ha seleccionado a los siguientes jugadores:

Porteros: M. Ávalos (San Jose Earthquakes), J. Corona (Tijuana), J. Cuenca (Tigres).

Defensas: A. Godínez (Chivas), G. Gutiérrez (Chivas), A. Hernández (León), D. Martínez (Necaxa), E. Sánchez (Mazatlán), G. Solorio (Atlas), A. Valdez (América).

Medios: J. De La Fuente (Colorado Rapids), R. González (América), E. Lugo (Monterrey), N. Mota (Atlas), J. Orduño (Tijuana), Á. Reyes (Atlético de San Luis), L. Trujillo (América), E. Vargas (Chivas).

Delanteros: C. Calvillo (Santos), A. Cisneros (León), A. Sánchez (Monterrey).Claves del partido: México vs. Sint Maarten

Selección Mexicana Sub 17 | X: @miseleccionsubs

