Hoy No Circula del viernes 6 de febrero de 2026 en CDMX y Edomex

Aplica el Hoy No Circula este jueves 6 de febrero/ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 18:17 - 05 febrero 2026
La restricción aplica desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche

Este viernes 7 de febrero, el programa Hoy No Circula se mantiene activo en la Ciudad de México (CDMX) y en municipios del Estado de México (Edomex) que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México, con el objetivo de reducir la contaminación ambiental.

El Hoy No Circula aplica este viernes 7 de febrero en la CDMX y Edomex./ Pixabay

De acuerdo con el calendario oficial, este día no pueden circular los vehículos con engomado azul, cuyas placas terminen en 9 y 0, siempre que cuenten con holograma 1 o 2. La restricción se aplica en un horario de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

¿Qué autos no circulan este jueves 6 de febrero?

El Hoy No Circula establece que los autos particulares con engomado azul, placas con terminación 9 y 0 y holograma 1 o 2 deberán suspender su circulación tanto en la CDMX como en los municipios conurbados del Edomex.

Los vehículos con engomado azul y placas terminación 9 y 0 deben suspender circulación./ Gobierno de México

Por el contrario, los vehículos con holograma 00 y 0 están exentos de la medida, al igual que los autos eléctricos e híbridos, motocicletas, transporte público, unidades de emergencia y vehículos conducidos por personas con discapacidad.

Multas y recomendaciones para automovilistas

Las autoridades recuerdan que incumplir el Hoy No Circula puede derivar en multas que superan los 3 mil pesos, además del posible envío del vehículo al corralón, lo que representa un gasto adicional para los conductores.

La restricción vehicular estará vigente de 5:00 a 22:00 horas./ Pixabay

También se recomienda a la ciudadanía planear sus traslados con anticipación, utilizar transporte público, aplicaciones de movilidad o compartir vehículo, especialmente durante horarios de mayor carga vehicular.

El programa se aplica de manera regular, salvo que se active un Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental, situación que es informada oportunamente por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

El programa busca reducir los niveles de contaminación en el Valle de México./ Pixabay
