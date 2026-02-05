Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

América participará en cuadrangular internacional con Palmeiras y Corinthians

Escudo de América en el Estadio Azteca | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade 17:53 - 05 febrero 2026
Por medio de un comunicado de prensa, el club dio a conocer su participación en el torneo amistoso, a celebrarse del 8 al 15 de abril

El futbol mexicano no deja de internacionalizarse y la Liga MX Femenil cada año expande más sus fronteras. Prueba de ello es el próximo cuadrangular amistoso, la Copa Teal Rising, durante el Teal Rising Week, y cuya edición de este año contará con la participación de América como representante de México.

El evento está organizado por Kansas City Current, de la National Women's Soccer League (NWSL) y "reunirá a equipos profesionales, selecciones internacionales y talento juvenil en una serie de partidos de élite, torneos y actividades educativas". Con esto, se busca mantener el crecimiento exponencial del futbol femenil.

Jugadoras de América en festejo de gol durante un partido del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
¿Qué equipos participarán junto con América Femenil?

El torneo principal, la Copa Teal Rising 2026, se disputará en el CPKC Stadium, primer estadio del mundo construido exclusivamente para un equipo deportivo femenino profesional. Además de las Águilas y el equipo local, el cuadrangular contará con la participación de los equipos brasileños Corinthians y Palmeiras.

En el caso del Timao, llegará a este evento como subcampeón de la primera edición de la FIFA Women's Champions Cup, en la cual perdió 3-2 la Final contra Arsenal. El equipo de Lucas Piccinato le dio batalla a las Gunners, que lograron el triunfo en tiempo extra, por lo que no serán rival sencillo en este cuadrangular.

América Femenil celebrando ante Pumas Femenil l IMAGO7
¿Cuándo se jugará la Copa Teal Rising?

La competición arrancará el jueves 9 de abril a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) y será precisamente el club de Coapa el encargado de inaugurar las acciones cuando se enfrentea Palmeiras. Las locales y Corinthians se enfrentarán más tarde, alrededor de las 20:00 horas.

Los ganadores de cada juego se medirán en la Final programada para el domingo 12 de abril, fecha en la cual el partido por el tercer lugar está previsto a las 17:00 horas y el de la Final alrededor de las 20:00 horas. Los boletos se venderán en formato de doble cartelera, es decir, darán acceso a los dos juegos de la fecha elegida.

Jana Gutiérrez y Scarlett Camberos celebran un gol en el triunfo 5-1 de América ante Pumas en el Clausura 2026 | IMAGO 7
Actualmente América es líder de la clasificación en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Su participación en el cuadrangular amistoso no afectará su actividad en liga, ya que para esas fechas está programada la segunda Fecha FIFA del año en la categoría femenina.

