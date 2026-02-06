Exhibición de autos clásicos gratis en CDMX 2026: fecha, lugar y todo lo que debes saber
Este febrero la CDMX será el escenario de una exhibición gratuita de autos clásicos lo que lo convierte en un plan accesible para todos los fanáticos de los carros retro o quienes buscan una salida distinta para el Día del Amor y la Amistad.
¿Dónde, cuándo y a qué hora será la exhibición?
La exhibición gratuita de autos clásicos se llevará a cabo en la explanada del FARO de Oriente, un centro cultural ubicado al oriente de la Ciudad de México, conocido por sus actividades comunitarias y artísticas.
Cuándo: sábado 14 de febrero de 2026.
Hora: dará inicio alrededor de las 17:00 horas.
Dónde: explanada del FARO de Oriente en Iztapalapa.
La muestra es de acceso libre, ideal para quienes quieran ver autos clásicos, compartir fotos y disfrutar de un plan distinto este fin de semana.
Este tipo de eventos suele atraer tanto a coleccionistas y aficionados del mundo automotriz como a quienes simplemente quieren pasar una tarde diferente entre autos icónicos.
¿Qué esperar del evento?
Aunque la entrada es gratuita, se recomienda llegar con anticipación para recorrer con calma la exhibición y apreciar cada auto. El ambiente suele ser relajado y perfecto para:
Fotos con modelos clásicos.
Paseos en familia o con amigos.
Conocer vehículos icónicos de diferentes décadas.
El plan es ideal para quienes buscan actividades culturales al aire libre o quieren salir de la rutina con algo distinto durante el fin de semana.