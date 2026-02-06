Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

"Tienes que empujar los límites": Horner 'justificó' polémico motor de Red Bull y Mercedes

Christian Horner en el garage de Red Bull durante un Gran Premio de Fórmula 1 | RED BULL
Ana Patricia Spíndola Andrade 19:14 - 05 febrero 2026
El exdirector de los Toros Rojos opinó sobre el supuesto vacío legal en la normativa de la F1

La Temporada 2026 de Fórmula 1 no ha empezado y ya hay polémica en la parrilla. Desde hace varios días, Red Bull y Mercedes se pusieron en el ojo del huracán por los rumores de que ambas encontraron un vacío legal en las normas para aumentar las relaciones de compresión.

La FIA revisó el caso, pero determinó que no había ninguna infracción, situación que dejó inconforme a escuderías como Ferrari o Audi, que denunciaron la irregularidad con los motores de las Flechas Plateadas y los Toros Rojos. Sin embargo, para Christian Horner, son situaciones que se presentan en el deporte motor.

Durante una entrevista con TOD0Y, el exdirector de Red Bull fue cuestionado sobre la polémica con los nuevos motores de la Fórmula 1, a lo cual respondió que no deja de ser una cuestión de interpretación de la norma. Además, consideró que son los grandes equipos los que ganan precisamente porque llegan al límite.

Max Verstappen durante el shakedown en Barcelona | RED BULL
¿Qué dijo Christian Horner sobre la polémica de Red Bull y Mercedes?

Si bien Horner evitó hablar puntualmente de la polémica de los equipos de Milton Keynes y de Brackley, sí consideró que los reglamentos en el deporte motor dan pie a la interpretación. "La Fórmula 1 se trata de llevar los límites al extremo. Se trata de cómo interpretás el reglamento. Siempre fue así y siempre lo será".

"Los equipos que son más conservadores son los que nunca están al frente de la parrilla. Tenés que empujar los límites. Y, por supuesto, todo se trata de cómo interpretás las normas, y los ingenieros, algunos de los más brillantes del planeta, estarán mirando ese reglamento y pensando: 'Bueno, ¿cómo puedo maximizar el rendimiento?'", añadió.

¿Cuál es la polémica con Red Bull y Mercedes? 

El problema con la escudería austriaca y la alemana comenzó hace aproximadamente un mes, cuando se difundió que ambas encontraron un "hueco" en la nueva normativa para tener una relación de la compresión del motor en marcha de 18:1 con altas temperaturas y de 16:1 -cifra permitida- en temperatura ambiente o en frío, cuando la FIA realiza sus respectivas verificaciones. 

Christian Horner como jefe de equipo de Red Bull, antes de su salida de la escudería | RED BULL
Audi, Honda (proveedor de Aston Martin) y Ferrari denunciaron esta situación y pidieron que se regulara, ya que esa diferencia de 18:1 y 16:1 puede suponer una potencia extra de 10 CV, lo que se traduce en décimas por vuelta. Pero a pesar de las quejas, la FIA decidió no intervenir con restricciones adicionales, por lo que el motor no fue considerado ilegal, según la prensa europea. 

"Simplemente no entiendo que algunos equipos se concentren más en los demás y sigan discutiendo un tema que es muy claro y transparente", fueron la palabras del director de Mercedes, Toto Wolff, en medio de esta polémica. En ese aspecto en particular, está muy claro lo que dice el reglamento".

"Está muy claro cuáles son los procedimientos estándar en cualquier motor, incluso fuera de la Fórmula 1. Así que pónganse las pilas. La unidad de potencia es legal. La unidad de potencia se corresponde con cómo está escrito el reglamento. La unidad de potencia se corresponde con la forma en que se realizan las verificaciones", añadió el directivo austriaco.

Isack Hadjar durante las pruebas de pretemporada en 2026 | RED BULL
