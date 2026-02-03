Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

A Mercedes le sorprendió la fiabilidad de los nuevos autos de Fórmula 1

Así es el nuevo auto de Mercedes para la Temporada 2026 de la Fórmula 1 | GROSBY GROUP

Ana Patricia Spíndola Andrade 18:46 - 02 febrero 2026
El director técnico compartió sus primeras impresiones luego del shakedown realizado en el Circuito Barcelona-Catalunya

La Temporada 2026 de Fórmula 1 marcará una nueva era en la categoría y un gran desafío para los equipos. Sin embargo, tras las primeras pruebas privadas, celebradas en el Circuito Barcelona-Catalunya, el reto luce menos complicado de lo pensado, al menos para Mercedes, donde quedaron satisfechos con lo visto en Montmeló.

En declaraciones recuperadas por Motorsport luego del evento de lanzamiento de las Flechas Plateadas, el director técnico de Mercedes, James Allison, reconoció que se sorprendió con lo que vieron en Barcelona. Sobre todo consideró que fue favorable no ver tantas banderas rojas, a pesar de los cambios técnicos que implementó la FIA para este año.

"Creo que lo que más nos ha sorprendido ha sido el nivel realmente bastante asombroso de fiabilidad que hemos visto a lo largo y ancho de la parrilla. Con todo tan nuevo como es, creo que habría sido razonable esperar que este primer test de shakedown hubiera sido simplemente una sinfonía de banderas rojas y vehículos humeantes, pero eso realmente no ha ocurrido", declaró Allison.

George Russell y Andrea Kimi Antonelli durante el Gran Premio de México 2025 | IMAGO 7


Una sorpresa bienvenida para Mercedes

El director técnico del equipo de Brackley puntualizó que es positivo que no hubiera accidentes ni banderas rojas en Montmeló. "En su mayor parte, la fiabilidad de estos autos ha sido absolutamente comparable, en algunos casos mejor, que la de los test de invierno del año pasado, con elementos que estaban mucho más maduros y muy bien comprendidos".

"Así que eso definitivamente ha sido una sorpresa para nosotros, una sorpresa bienvenida, y espero que sea algo que signifique que podamos afrontar la nueva temporada concentrándonos simplemente en las carreras, en lugar de intentar mantener todo unido con alambre y cinta adhesiva", añadió.

¿Qué esperan en Mercedes de los otros equipos?

Entre los principales cambios del reglas que tendrá la Temporada 2026 está que la unidad de potencia tendrá un reparto 50:50, con motor de combustión interna y potencia eléctrica. Además, los autos serán más pequeños y ligeros, y contarán con una aerodinámica activa, entre otras modificaciones que trajeron novedades a los diseños de los monoplazas.

En ese sentido, Allison fue directo y aceptó que todos los equipos están esperando el momento en que se presenten los autos para mejorar sus diseños. "Todo el mundo pasa todo el año, o lo que lleva diseñar y construir estos autos, trabajando en un vacío, absolutamente centrado en lo que está haciendo, preocupándose intensamente por introducir la mayor cantidad de rendimiento posible en esos coches".

"Hay otros grupos haciendo exactamente lo mismo, lidiando con el mismo desafío y pensando en ello probablemente de una manera diferente a la nuestra. Y así, cuando todos salimos a la luz, nos abalanzamos sobre sus diseños para tratar de ver qué pueden haber encontrado ellos que nosotros hayamos pasado por alto", añadió.

Por último, reconoció que una vez que ven lo que hicieron las otras escuderías, no dudan en adaptarlo a sus propios diseños. "Somos completamente plagiadores descarados. Parte del deporte es hacer lo que puedas con las habilidades que tienes por tu cuenta. Y luego, cuando todos se juntan, averiguar qué han hecho los demás e intentar aprender también de ello", finalizó.

George Russell en el Autódromo Hermanos Rodríguez, durante el Gran Premio de México | MEXSPORT

