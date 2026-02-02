¿Hamilton por fin es feliz con Ferrari? Esto dijo el siete veces campeón de la F1

Si Lewis Hamilton está bien, la Fórmula 1 es más divertida. Tras un arranque complicado en su primer año con Ferrari, el siete veces campeón de la categoría reina cambió el chip y se ha mostrado más entusiasmado de cara a la temporada 2026.

Hamilton, en el SF-26 | AP

¿Qué dijo Lewis Hamilton?

El veterano británico vive la quinta gran reforma reglamentaria de su amplia trayectoria. Sin embargo, la actual es diferente: tras los graves problemas que sufrió de 2022 a 2025 por el efecto suelo, Lewis sonríe con el SF-26, parte de los renovados bólidos del serial.

"Esta generación de coches es, en realidad, un poco más divertida de pilotar", comentó Hamilton a F1 TV. "Tienen sobreviraje, son nerviosos y deslizan, pero son algo más fáciles de controlar. Diría que son, sin duda, más disfrutables".

Hamilton y los tifosi | AP

¿Cómo le ha ido a Hamilton en la pretemporada?

Lewis Hamilton fue el piloto con mejores sensaciones en el Circuit de Barcelona-Catalunya, durante la primera tanda de prácticas en esta pretemporada.

El Heptacampeón marcó extraoficialmente el mejor tiempo del shakedown con 1m16.348s, contribuyó a las 444 vueltas que Ferrari completó y aseguró que los nuevos coches son más agradables porque perdonan más errores, a diferencia de la estabilidad al límite que definía a los monoplazas de efecto suelo.

Aun así, por supuesto, tenemos trabajo por hacer para mejorar, como todos. Creo que hemos tenido muy buenas reuniones de análisis. Todo el mundo está realmente concentrado. Siento la mentalidad ganadora en cada persona del equipo más que nunca, y eso es algo positivo

Charles Leclerc y Lewis Hamilton | AP

Hamilton ha trabajado para mejorar en 2026

Ferrari se ha arriesgado en esta pretemporada. Pese al mal clima que se dio a inicios de la semana pasada en Barcelona, la Scuderia tomó la inusual decisión de rodar en condiciones de lluvia el martes. Solo Red Bull acompañó al equipo italiano en la pista mojada.

Y esas decisiones del equipo rojo tienen nombre y apellido: Lewis Hamilton. El británico estaba deseoso de probar el SF-26 en esas condiciones, recordando la muy dura curva de aprendizaje que vivió en su primera carrera con lluvia para Ferrari, en el Gran Premio de Australia del año pasado.

Sinceramente, ha sido una semana muy agradable. Por mi parte, hubo una enorme cantidad de trabajo durante el invierno, y lo que el equipo ha hecho para implementar cambios de cara a los test es positivo

"El inicio de la semana fue un poco atípico, con un día completamente en mojado, algo que normalmente no elegirías. Pero el año pasado, la primera vez que piloté el Ferrari bajo la lluvia fue en la propia carrera del domingo, y fue muy dura. Así que fue bueno tener esa experiencia y adquirir ese conocimiento", recordó.

El SF-26 de Ferrari | AP

Ilusionado con el SF-26 de Ferrari

Hamilton también destacó la fiabilidad del nuevo coche, que tendrá que dar lo mejor de sí carrera a carrera si quiere llevar al mismo Lewis y a Charles Leclerc a pelear en contra de los McLaren, los Red Bull y hasta los Aston Martin.

En cuanto a la comprensión del coche y el equilibrio, tenemos mucha menos carga aerodinámica que en años anteriores