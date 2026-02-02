Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Laura Fernández se perfila como nueva presidenta de Costa Rica

Laura Fernández encabeza los votos para ser la nueva presidenta de Costa Rica/AP
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 08:19 - 02 febrero 2026
Resultados preliminares le dan la ventaja a la candidata del Partido Pueblo Soberano sobre su rival más cercano Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional

La candidata conservadora Laura Fernández se perfila como la próxima presidenta de Costa Rica, luego de que los resultados preliminares de las elecciones presidenciales la colocaran con una ventaja clara sobre sus contendientes, de acuerdo con datos del Tribunal Supremo Electoral.

Con el 88.4% de los votos escrutados, Fernández, abanderada del Partido Pueblo Soberano, obtuvo el 48.5% de la votación, superando ampliamente al economista Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional, quien alcanzó el 33.3%.

Laura Fernández pertenece a la corriente de derecha en la política costarricense/AP

Reconocen derrota y llaman a oposición

La noche del domingo, Álvaro Ramos reconoció la derrota y aseguró que ejercerá una “oposición constructiva”, aunque adelantó que mantendrá una postura crítica frente al nuevo gobierno. "En democracia se vale disentir, se vale criticar”, afirmó el candidato del Partido Liberación Nacional.

Tras el reconocimiento público de Ramos y la felicitación del presidente Rodrigo Chaves, Fernández se dirigió a sus simpatizantes para pronunciar su primer mensaje tras conocerse los resultados.

Mensaje de continuidad política

Durante su discurso, la candidata sostuvo que “Costa Rica ha votado y ha votado por la continuidad del cambio, un cambio que sólo busca rescatar y perfeccionar nuestras instituciones democráticas y devolverlas a ustedes, al pueblo soberano, para crear mayor bienestar y prosperidad a nuestro pueblo”.

Fernández agregó que “el mandato que me da el pueblo soberano es claro: el cambio será profundo e irreversible”, subrayando su intención de mantener la línea política del actual gobierno.

Victoria en primera vuelta

La legislación electoral de Costa Rica establece que un candidato puede ganar la presidencia en primera vuelta si obtiene al menos el 40% de los votos válidos, umbral que Fernández superó de acuerdo con los resultados parciales.

De confirmarse las cifras finales, no será necesaria una segunda ronda, prevista para el 5 de abril en caso de no alcanzarse ese porcentaje. Fernández hizo campaña defendiendo la continuidad de las políticas del presidente Rodrigo Chaves, quien no puede buscar la reelección, y fue señalada desde el inicio del proceso como su sucesora preferida.

Contexto marcado por la seguridad

La elección se desarrolló en un contexto marcado por el aumento de la delincuencia en los últimos años, un fenómeno que ha generado debate en esta nación centroamericana. Mientras algunos sectores critican al actual gobierno por no haber logrado reducir las cifras, otros consideran que el estilo confrontativo de Chaves ha sido una respuesta necesaria frente a la violencia.

Fernández ocupó previamente cargos clave en la administración actual, como ministra de Planificación Nacional y Política Económica y posteriormente ministra de la Presidencia, lo que fortaleció su perfil dentro del oficialismo.

Laura Fernández llega para suceder en la presidencia a Rodrigo Chaves/AP

Renovación del Congreso

Además de la elección presidencial, los costarricenses votaron para renovar la Asamblea Nacional, integrada por 57 escaños. Se prevé que el partido afín al gobierno gane presencia, aunque aún no está claro si alcanzará la supermayoría solicitada por Chaves y Fernández, necesaria para decisiones como la designación de magistrados de la Corte Suprema.

En total, 20 candidatos compitieron por la presidencia, pero ninguno, fuera de Fernández y Ramos, superó el 5% de los votos en los resultados preliminares, consolidando un escenario electoral dominado por dos fuerzas principales.

