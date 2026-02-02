Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Trump amenaza con demandar a Trevor Noah por su chiste en los Grammy 2026

Trump estalló luego de la broma contra él en los Premios Grammy 2026/AP
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 07:25 - 02 febrero 2026
El presentador y comediante relacionó al presidente de Estados Unidos con el caso de Jeffrey Epstein

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado su intención de demandar a Trevor Noah, presentador de la gala de los Premios Grammy, a raíz de un comentario que lo vinculaba con la isla de Jeffrey Epstein. "Parece que voy a enviar a mis abogados a demandar a este pobre, patético, sin talento y tonto presentador", expresó Trump en su plataforma Truth Social.

El presentador de los Grammys Trevor Noah lanzó una broma contra Donald Trump/AP

El caso Jeffrey Epstein apareció en los Grammy

El origen de la controversia fue un monólogo de Noah durante la ceremonia, en el que bromeó sobre Trump diciendo que: "desde que no está Epstein, necesita una nueva isla para quedar con Bill Clinton", en alusión a Groenlandia.

Ahora que la isla de Jeffrey Epstein no existe, necesita un nuevo lugar para pasar el rato con Bill Clinton

La gala de los Grammy, celebrada en Los Ángeles, también fue un foro de protesta contra el presidente y sus políticas, con artistas como Bad Bunny y Billie Eilish manifestándose. Trump no tardó en reaccionar, calificando los premios como "lo PEOR" en su red social.

Todo comenzó por una broma a Nicki Minaj tras reunirse con Trump hace unos días/AP

"¡Prácticamente imposibles de ver! CBS tiene suerte de que esta basura ya no inunde sus ondas", añadió Trump, comparando negativamente a Noah con el presentador de los Óscar, Jimmy Kimmel.

En su publicación, Trump desmintió categóricamente la afirmación de Noah: "Noah dijo, INCORRECTAMENTE sobre mí, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la Isla de Epstein. ¡¡¡INCORRECTO!!!".

Noah dijo, INCORRECTAMENTE sobre mí, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la Isla de Epstein. ¡¡¡INCORRECTO!!!.

El mandatario afirmó no tener conocimiento sobre si Bill Clinton visitó la isla, pero fue tajante al negar su propia presencia en el lugar. "Hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca me habían acusado de estar allí, ni siquiera por los medios de comunicación falsos", aseguró.

Trump amenaza con demandar a Trevor Noah

Trump exigió a Noah, a quien describió como "un completo perdedor", que "aclare sus hechos" de manera inmediata. "Parece que voy a demandarlo por un dineral. ¡Y también a CBS! ¡Prepárate, Noah, voy a divertirme contigo!", concluyó la amenaza, haciendo referencia a un caso anterior contra su exasesor George Papadopoulos.

Este fue el mensaje que publicó Trump después de los Premios Grammy/Truth Social

Recientemente, el Departamento de Justicia de EE. UU. desclasificó millones de documentos relacionados con la investigación sobre el financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein, en los que aparecen nombres de figuras públicas, incluyendo a Trump y al expresidente Bill Clinton.

Por su parte, Bill Clinton ha admitido haber viajado en el avión de Epstein para actividades de la Fundación Clinton, pero ha negado rotundamente haber estado en su isla o tener conocimiento de sus actividades delictivas.

