¡Hala NFL! Madrid tendrá más juegos de futbol americano en el Santiago Bernabéu

La NFL anunció este lunes que continuará celebrando partidos de temporada regular en Madrid, tras alcanzar un acuerdo multianual para seguir utilizando el Estadio Santiago Bernabéu como sede de encuentros oficiales de la Liga.

Aunque no se precisaron los detalles sobre la duración del nuevo convenio ni los equipos que participarán en la temporada 2026, el anuncio confirma la apuesta de la National Football League por el mercado español.

La NFL, en Madrid | AP

Un éxito la primera visita

El primer partido oficial de la NFL en España se disputó en noviembre pasado, cuando los Dolphins de Miami vencieron 16-13 a los Commanders de Washington en tiempo extra, ante una asistencia récord de 78 mil 610 aficionados en el estadio del Real Madrid.

Ese encuentro marcó el séptimo y último partido internacional de la temporada, la mayor cantidad organizada en un solo año por la NFL, reflejo de su estrategia de expansión global. Durante 2025, la liga celebró por primera vez partidos en Dublín y Berlín, además de regresar por segundo año consecutivo a São Paulo y disputar tres encuentros en Londres.

El Dolphins vs Commanders, en Madrid | AP

¿Barcelona es opción?

La posibilidad de llevar un partido a Barcelona también ha sido planteada como una opción futura. El comisionado Roger Goodell señaló el año pasado que la NFL planea incrementar los partidos internacionales hasta que cada equipo pueda jugar al menos uno en el extranjero por temporada, además de expandirse hacia Asia.