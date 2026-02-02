Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

¡Hala NFL! Madrid tendrá más juegos de futbol americano en el Santiago Bernabéu

La NFL vuelve al Bernabéu | realmadrid.com
Axel Fernández
Axel Fernández 09:24 - 02 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Tras el éxito de la primera visita de la Liga a España, el vínculo pinta para largo

La NFL anunció este lunes que continuará celebrando partidos de temporada regular en Madrid, tras alcanzar un acuerdo multianual para seguir utilizando el Estadio Santiago Bernabéu como sede de encuentros oficiales de la Liga.

Aunque no se precisaron los detalles sobre la duración del nuevo convenio ni los equipos que participarán en la temporada 2026, el anuncio confirma la apuesta de la National Football League por el mercado español.

La NFL, en Madrid | AP

Un éxito la primera visita

El primer partido oficial de la NFL en España se disputó en noviembre pasado, cuando los Dolphins de Miami vencieron 16-13 a los Commanders de Washington en tiempo extra, ante una asistencia récord de 78 mil 610 aficionados en el estadio del Real Madrid.

Ese encuentro marcó el séptimo y último partido internacional de la temporada, la mayor cantidad organizada en un solo año por la NFL, reflejo de su estrategia de expansión global. Durante 2025, la liga celebró por primera vez partidos en Dublín y Berlín, además de regresar por segundo año consecutivo a São Paulo y disputar tres encuentros en Londres.

El Dolphins vs Commanders, en Madrid | AP

¿Barcelona es opción?

La posibilidad de llevar un partido a Barcelona también ha sido planteada como una opción futura. El comisionado Roger Goodell señaló el año pasado que la NFL planea incrementar los partidos internacionales hasta que cada equipo pueda jugar al menos uno en el extranjero por temporada, además de expandirse hacia Asia.

Para este año, la Liga tiene programados partidos en Australia y añadirá uno en Río de Janeiro, además de un encuentro en Múnich y tres más en Londres. Actualmente, los Dolphins de Miami, los Chiefs de Kansas City y los Bears de Chicago cuentan con derechos de mercadeo en España, lo que refuerza el interés de la NFL por consolidar su base de aficionados en el país.

Últimos videos
Lo Último
13:32 ¿Cuándo se estrena la película de Michael Jackson? VIDEO: Revelan primer tráiler
13:29 OFICIAL: Selección Mexicana anuncia amistoso vs Brasil en México
13:03 ¡Goleador a la vista! Cruz Azul y Atlético San Luis en negociaciones por Joao Pedro
13:01 Super Bowl LX: el historial del Gran Juego de la NFL en California
13:01 Álvaro Fidalgo revela que volverá a México para jugar con la Selección Mexicana, de acuerdo con Carlos Reinoso
12:47 ¿De qué murió Gerardo Taracena? Revelan causa del fallecimiento del actor
12:29 ¿Se ilusiona por el Búfalo? Guido Pizarro habló sobre la llegada de Rodrigo Aguirre
11:57 ¿Cuándo y dónde ver el Bolonia vs Milan de la J23 de Serie A?
11:54 La huella de México en el Atlético de Madrid: jugadores mexicanos que han fichado con el Atleti
11:48 ¿Checo Pérez, menospreciado? Esteban Ocon anticipa una lucha reñida con Alpine y ve a Cadillac "un paso por detrás"
Tendencia
1
Futbol ¡Goleador a la vista! Cruz Azul y Atlético San Luis en negociaciones por Joao Pedro
2
Futbol Álvaro Fidalgo revela que volverá a México para jugar con la Selección Mexicana, de acuerdo con Carlos Reinoso
3
Contra ¿De qué murió Gerardo Taracena? Revelan causa del fallecimiento del actor
4
Futbol ¿Se ilusiona por el Búfalo? Guido Pizarro habló sobre la llegada de Rodrigo Aguirre
5
Contra Tren Insurgente: Estaciones, horarios y costos de Zinacantepec a Observatorio
Te recomendamos
¿Cuándo se estrena la película de Michael Jackson? VIDEO: Revelan primer tráiler
Contra
02/02/2026
¿Cuándo se estrena la película de Michael Jackson? VIDEO: Revelan primer tráiler
OFICIAL: Selección Mexicana anuncia amistoso vs Brasil en México
Futbol Nacional
02/02/2026
OFICIAL: Selección Mexicana anuncia amistoso vs Brasil en México
¡Goleador a la vista! Cruz Azul y Atlético San Luis en negociaciones por Joao Pedro
Futbol
02/02/2026
¡Goleador a la vista! Cruz Azul y Atlético San Luis en negociaciones por Joao Pedro
Super Bowl LX: el historial del Gran Juego de la NFL en California
NFL
02/02/2026
Super Bowl LX: el historial del Gran Juego de la NFL en California
Álvaro Fidalgo revela que volverá a México para jugar con la Selección Mexicana, de acuerdo con Carlos Reinoso
Futbol
02/02/2026
Álvaro Fidalgo revela que volverá a México para jugar con la Selección Mexicana, de acuerdo con Carlos Reinoso
¿De qué murió Gerardo Taracena? Revelan causa del fallecimiento del actor
Contra
02/02/2026
¿De qué murió Gerardo Taracena? Revelan causa del fallecimiento del actor