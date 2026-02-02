Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Profeco multa a Ticketmaster con más de 5 millones de pesos por boletos de BTS

Ticketmaster recibió multa millonaria por parte de la Profeco
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 10:19 - 02 febrero 2026
La Procuraduría Federal del Consumidor también advirtió nuevos reglamentos para evitar irregularidades de las boleteras

La Profeco dio a conocer de manera oficial que impuso una multa superior a los 5 millones de pesos a la empresa Ticketmaster, luego de las irregularidades registradas durante la venta de boletos para los tres conciertos que dará el grupo surcoreano BTS en la Ciudad de México el próximo mes de mayo.

Multa millonaria contra Ticketmaster por boletos de BTS

Fue durante la conferencia mañanera de la Presidencia de este lunes que Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), detalló que la boletera, que opera en conjunto con Ocesa, fue notificada hace unos días sobre la sanción económica, la cual podrá ser apelada. La fecha límite para hacerlo es el 12 de febrero.

Ya iniciamos un procedimiento por infracción a la ley contra Ticketmaster, se notificó el veintiocho de enero, es una multa por un monto superior a los cinco millones de pesos”, detalló el titular de Profeco.
Profeco informó que multará con más de 5 millones de pesos a Ticketmaster/X: @ivan_escalante

Advertencia a plataformas de reventa

Además de Ticketmaster, Profeco lanzó una advertencia a plataformas de reventa en internet, luego de detectar que ofrecían boletos para los conciertos de BTS con precios superiores a los 100 mil pesos, lo que representaba un incremento de hasta seis veces el precio original.

“Segundo punto: notificación a las plataformas de reventa. Ya se emitieron exhortos vía electrónica a tres plataformas: Viagogo, StubHub y Helloticket, con sedes en Estados Unidos, Suiza y España, respectivamente.

Se deben ajustar a la regulación nacional para evitar prácticas desleales en contra de las personas consumidoras. De no haber respuesta, se iniciarán acciones legales y administrativas, incluyendo procedimientos por infracciones a la ley y posibles restricciones de operación de estas plataformas en México”, agregó.
Fans llevan tiempo quejándose del tortuoso proceso que es comprar un boleto para un concierto en México/Pixabay

Fans de BTS detonaron la intervención de Profeco

La situación con Ticketmaster escaló hasta las autoridades luego de que integrantes del ARMY, base de fans de BTS, se manifestaran en redes sociales, denunciando presuntas irregularidades durante la venta de boletos.

Este caso podría marcar un precedente, ya que Profeco adelantó que trabaja en nuevos lineamientos para las boleteras, las cuales han sido señaladas por ocultar precios, agotar boletos en minutos y permitir que posteriormente las entradas aparezcan en manos de la reventa.

Fue gracias a los fans de BTS que las autoridades voltearon a ver las irregularidades de las boleteras/X: @TheePopCore

Profeco prepara nuevos lineamientos para boleteras

“Tercer punto: ya se está en la elaboración de lineamientos para regular publicidad, información y venta de boletos para conciertos, festivales y espectáculos.

“Se trabaja en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y en las próximas semanas se van a publicar en el Diario Oficial de la Federación para el cumplimiento de estos lineamientos”, informó Profeco.

