¡Se expanden! Combate Global tendrá en vivo 20 transmisiones para México a través de plataforma

Combate Global vuelve a México l X:combateglobal
Ramiro Pérez Vásquez 10:04 - 02 febrero 2026
Se transmitirá más de 140 episodios disponibles las 24 horas del día

Combate Global y Samsung TV Plus han hecho el anuncio de su expansión a México en el que incluirá la distribución en vivo de los 20 eventos televisivos de la empresa de MMA de 2026; también transmitirá más de 140 episodios disponibles las 24 horas del día.

De acuerdo con información exclusiva de RÉCORD, las transmisiones arrancarán a partir de a partir del 26 de febrero. El anuncio se da tras los fuertes niveles de audiencia alcanzados por Combate Global durante su primer año en la plataforma Samsung TV Plus en Estados Unidos.

Peleadora mexicana con el Rosario bien puesto l X:combateglobal

Cabe mencionar, que tienen historial de excelentes ratings a lo largo de cuatro años en las dos plataformas de medios más grandes de México: TV Azteca y Televisa. Adicional a la transmisión en vivo de todos los eventos de 2026, el canal Combate Global Fast estará disponible para todos los televisores Samsung conectados* en México. Este canal contará con la biblioteca de la empresa, que incluye más de 140 eventos anteriores realizados en Estados Unidos y México, así como en Colombia y Perú.

El primer evento en vivo de Combate Global del nuevo año se llevará a cabo el 26 de febrero y será encabezado por el regreso de la estrella de la televisión mexicana y peleador de MMA, Jawy “The Mexican Jake Paul” Méndez, quien enfrentará a un rival que será anunciado próximamente.

¿Qué dijeron tras anuncio?

Aline Jabbour, Directora Senior de Samsung TV Plus LATAM celebró este suceso: "Los deportes en vivo crean una conexión fuerte con las audiencias que quieren experimentar cada momento en tiempo real."

"En Samsung TV Plus, estamos entusiasmados de llevar el campeonato de MMA en vivo a través de Combate Global a todos nuestros usuarios en México, fortaleciendo nuestra oferta de contenido Fast con programación relevante y alineada con los intereses de nuestros espectadores”, resaltó.

Combate Global l X:combateglobal

Un éxito en Estados Unidos
Combate en la jaula l X:combateglobal

El éxito de COMBATE en Samsung TV Plus en Estados Unidos llevó de manera natural a expandirnos a Samsung TV México. Combate suele ser llamado la salsa del MMA”, comentó Campbell McLaren, CEO de Combate Global

Ambos se asociaron para lanzar un canal Fast de Combate Global en Estados Unidos, que distribuyó los eventos en vivo y la biblioteca histórica de peleas de la promoción, convirtiéndose en uno de los primeros socios de deportes de combate en transmitir en vivo dentro de la plataforma.

