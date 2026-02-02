El apunte del director: es inevitable la dolorosa renovación del Águila

Cuando el águila real alcanza la madurez, se enfrenta a una crisis para generar su renovación: sus uñas, pico y plumas envejecidos le dificultan alimentarse y volar, para sobrevivir y volver a encumbrarse en su ecosistema, debe someterse a un proceso doloroso de renovación, retirándose a lo alto de una montaña, romper su pico, esperar a que nazca uno nuevo, luego desprender sus viejas uñas y plumas, y después de varios meses de esfuerzo queda fortalecida. Metáfora impecable que ilustra lo que sucede en el Ave de las Tempestades de Coapa.

AMÉRICA PIERDE UNA PARTE DE SU CORAZÓN

El cambio más doloroso para las Águilas de Liga MX es la pérdida del Maguito. Vaya despedida de Álvaro Fidalgo, pegó duro en la afición, la muestra es aquél niño que en el Azulcrema dejó rodar las lágrimas al enterarse en el video de las redes de RÉCORD. El español se conmovió cuando lo vio. Como nos conmovimos la mayoría al saber de su partida. Deja un hueco enorme y el costo es alto.

De entrada, me dicen que por no haber renovado, América ingresará menos de 2 millones de dólares por el asturiano, que quería emprender el vuelo para sacarse la espina de jugar en LaLiga. Y nadie lo puede culpar.

Ahora, ¿Selección? A pesar de que cumplirá los 5 años reglamentarios por FIFA, me parece lógico pensar que se cerró la puerta, no sólo por no estar en México, sino porque no está en su momento, no para desplazar a los actuales medios del Vasco. Veamos. Fidalgo siempre será bienvenido en nuestro país. Éxito, Álvaro.

LA PÉRDIDA DE MAXI, ¿QUE NO FUE PÉRDIDA?

Cuando llegó Saint-Maximin, muchos nos emocionamos con verlo hacer fantasía en el campo. Se reportó en su momento, desde Medio Oriente, en Europa y México, que arribó a cambio de 12 millones de dólares, tremenda inversión del América. Casi un torneo después, acusó discriminación y las Águilas lo soltaron. Curiosamente, al día después encontró acomodo en el Lens de Francia. Qué rápido.

Desde el club me aseguran que la salida fue en buenos términos, tanto en lo personal como en lo económico, que "no hubo afectación". Yo lo dudo. Me deja la sensación de que América perdió mucho por una apuesta tan grande.

EL MEJOR FICHAJE Y UNO MÁS… SI SE PUEDE

En esta renovación, la gran noticia es el nuevo pico del águila real, Raphael Veiga que ya apareció en el Estadio Azulcrema, no jugará en Concacaf, pero ya lo veremos en Liga MX ante Rayados este fin. El mejor refuerzo del Clausura 2026. Así de claro.

¿Y habrá más? Habrá más… si se puede. Me explican desde el Nido que con estas salidas, la directiva está buscando aún traer a un refuerzo ofensivo, para tratar de ocupar una de las plazas de foráneos que quedaron libre y tratar de compensar los cambios en el plantel de Jardine. El reto es ir a contrarreloj, no será comprar por comprar. Veamos la capacidad de esta directiva.

¿Y LA CRISIS? EL AVE ALETEA