Futbol

André Jardine y la ruptura con la directiva del América

André Jardine con América | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco 17:57 - 26 enero 2026
Con información de Carlos Ponce de León, hubo diferencias entre el cuerpo técnico del brasileño y Diego Ramírez

El América atraviesa un momento de ajustes internos tras haber alcanzado la cima con el Tricampeonato de la Liga MX. Luego de consolidar un proyecto deportivo sólido y exitoso, el reto actual no solo pasa por recuperar títulos, sino por resolver diferencias en los niveles más altos de la institución.

Con información de Carlos Ponce de León, revelada en su columna de hoy, bajo la presidencia de Joaquín Balcárcel, la gestión encabezada por Santiago Baños se consolidó como una de las más destacadas del país. A su estructura se sumó Héctor González Iñárritu, aportando una visión estratégica y empresarial que fortaleció la toma de decisiones y la estabilidad del club.

André Jardine, en el duelo ante Pachuca | MEXSPORT

El proyecto se robusteció con la incorporación de perfiles clave, entre ellos Diego Ramírez como Director Deportivo, pieza fundamental para que el engranaje institucional funcionara de manera eficiente. La alineación entre directiva, área deportiva y cuerpo técnico permitió que el América alcanzara su máximo rendimiento competitivo.

Sin embargo, el futbol profesional impone una exigencia constante, y la ausencia de resultados recientes comenzó a modificar el entorno. La imposibilidad de lograr el Tetracampeonato marcó un punto de inflexión que aumentó la presión sobre el proyecto.

A la pérdida del Tetra se sumaron otros objetivos no cumplidos, como una nueva Liga MX, el Campeón de Campeones, además de los fracasos en Concacaf, Leagues Cup y la clasificación al Mundial de Clubes, lo que ha complicado la evaluación general del proceso deportivo.

Jardine explica su rechazo a Botafogo | MEXSPORT

Este contexto ha generado diferencias internas dentro de la directiva. De acuerdo con información cercana al club, existe una ruptura que, si bien no es definitiva, sí representa un foco de atención importante para el futuro inmediato del equipo.

Las principales discrepancias se han presentado entre Diego Ramírez y el cuerpo técnico encabezado por André Jardine, particularmente en decisiones relacionadas con la conformación del plantel, incluyendo bajas y refuerzos estratégicos.

Jardine volverá a enfrentar a Cruz Azul en la Fecha 13 | Imago7
