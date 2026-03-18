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Futbol Nacional

Cruz Azul manda alineción de lujo para duelo ante Monterrey

Vestidor de Cruz Azul | MEXSPORT
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 20:42 - 17 marzo 2026
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La Máquina saltará a la cancha del Estadio Cuauhtémoc con lo mejor que tiene pese a la importante ventaja

Cruz Azul no especula y apuesta fuerte por el pase a la siguiente ronda de la Concachampions.

Nicolás Larcamón ya definió su once titular para enfrentar a Rayados de Monterrey, en un duelo clave que se disputará en el Estadio Cuauhtémoc.

Vestidor de Cruz Azul | MEXSPORT

CRUZ AZUL NO ESPECULA CON LA VENTAJA

El técnico argentino mandará “toda la carne al asador” con un equipo que combina experiencia y variantes ofensivas para buscar el resultado.

En el arco estará Andrés Gudiño, mientras que la línea defensiva estará conformada por Willer Ditta, Erik Lira y Gonzalo Piovi. También aparecen Jorge Rodarte y Omar Campos.

En el mediocampo, Cruz Azul apostará por el equilibrio y la generación con Jeremy Márquez y Charly Rodríguez.

Acompañados por Agustín Palavecino y José Paradela, quienes tendrán la responsabilidad de conectar con el ataque.

Cruz Azul festeja victoria sobre Rayados | MEXSPORT

Al frente, Nicolás Ibáñez será el encargado de liderar la ofensiva celeste en busca de los goles que aseguren la clasificación.

Con este once, Cruz Azul deja claro que no se guardará nada en un partido donde el margen de error es mínimo y el objetivo es uno solo: avanzar en la Concachampions

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