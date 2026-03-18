Cruz Azul manda alineción de lujo para duelo ante Monterrey

Cruz Azul no especula y apuesta fuerte por el pase a la siguiente ronda de la Concachampions.

Nicolás Larcamón ya definió su once titular para enfrentar a Rayados de Monterrey, en un duelo clave que se disputará en el Estadio Cuauhtémoc.

Vestidor de Cruz Azul | MEXSPORT

CRUZ AZUL NO ESPECULA CON LA VENTAJA

El técnico argentino mandará “toda la carne al asador” con un equipo que combina experiencia y variantes ofensivas para buscar el resultado.

En el arco estará Andrés Gudiño, mientras que la línea defensiva estará conformada por Willer Ditta, Erik Lira y Gonzalo Piovi. También aparecen Jorge Rodarte y Omar Campos.

En el mediocampo, Cruz Azul apostará por el equilibrio y la generación con Jeremy Márquez y Charly Rodríguez.

Acompañados por Agustín Palavecino y José Paradela, quienes tendrán la responsabilidad de conectar con el ataque.

Cruz Azul festeja victoria sobre Rayados | MEXSPORT

Al frente, Nicolás Ibáñez será el encargado de liderar la ofensiva celeste en busca de los goles que aseguren la clasificación.