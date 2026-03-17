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Futbol

¿Jugará en México? FIFA responde a Irán sobre cambio de partidos para el Mundial 2026

Jugadores de la Selección de Irán previo a un partido | MEXSPORT
Jugadores de la Selección de Irán previo a un partido | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 09:16 - 17 marzo 2026
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Faltan 86 días para el inicio de la Copa del Mundo 2026 y de momento hay todavía más incógnitas que certezas. La situación que más destaca es la de la Selección de Irán, cuya participación está todavía en duda, a pesar de que la FIFA se mantiene firme en su postura de que no hay nada que modificar en el cronograma.

La semana pasada, el ministro de defensa de Irán, Ahmad Donyamali, aseguró que la selección varonil no viajará a la justa del torneo de verano debido al conflicto armado que se desató el pasado 28 de febrero. No obstante, a inicios de esta semana la narrativa cambió y Team Melli abrió la posibilidad de asistir a la justa siempre y cuando sus partidos se trasladen a México.

Jugadores de la Selección de Irán en el Mundial 2022 | MEXSPORT
Jugadores de la Selección de Irán en el Mundial 2022 | MEXSPORT

FIFA descarta cambiar sede para la Selección de Irán

La propia Embajada de Irán en México reportó este lunes 16 de marzo que la federación de su país estaba en negociación con la FIFA para acomodar sus partidos en territorio azteca, esto como consecuencia de que el presidente estadounidense, Donald Trump, señaló que no puede garantizar la seguridad de los jugadores iraníes.

"Mehdi Taj, Presidente de la Federación Iraní de Fútbol: Cuando Trump ha declarado claramente que no puede garantizar la seguridad de la selección nacional iraní, definitivamente no viajaremos a Estados Unidos. Estamos negociando con la FIFA para que los partidos de Irán en la Copa Mundial se celebren en México", compartió la institución.

Irán es uno de los equipos clasificados a la Copa del Mundo | AP

No obstante, el organismo encabezado por Gianni Infantino no contempla ceder ante la solicitud iraní. De acuerdo con un comunicado que la FIFA compartió con RÉCORD y con otros medios internacionales como ESPN y The Athletic, por ahora no hay intención alguna de cambiar el cronograma oficial del torneo de este verano.

"La FIFA mantiene contacto regular con todas las federaciones miembro participantes, incluida la República Islámica de Irán, para planificar la Copa Mundial de la FIFA 2026. La FIFA espera que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado el 6 de diciembre de 2025", dijo un portavoz de la federación internacional, de acuerdo con The Athletic.

Donald Trump se coloca su medalla del Premio de la Paz de la FIFA junto a Infantino | AP
Donald Trump se coloca su medalla del Premio de la Paz de la FIFA junto a Infantino | AP

¿Cuáles son los partidos de la Selección de Irán en el Mundial 2026?

Tras el sorteo de la Fase de Grupos, Irán quedó en el Grupo G junto con las selecciones de Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Su primer partido contra los oceánicos está programado para el 15 de junio en el SoFi Stadium, en Los Ángeles, donde enfrentaría posteriormente a los europeos. Mientras que su último juego, frente a los Faraones, quedó agendado para el 26 de junio en el Lumen Field, en Seattle.

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