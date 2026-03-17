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Futbol

¿Irán fuera del Mundial 2026? Confederación Asiática aclara la postura de la selección

FIFA quiere la participación de Irán en el Mundial | MEXSPORT
Rafael Trujillo 18:13 - 16 marzo 2026
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La Confederación Asiática negó que Irán haya expresado su interés de no participar en el torneo

A pesar del conflicto entre Estados Unidos e Iran, la Selección Iraní mantiene su intención de competir en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Así lo aseguró el secretario general de la Confederación Asiática de Futbol, quien señaló que el organismo no ha recibido ninguna comunicación oficial que indique que el combinado iraní no participará en el torneo.

La situación se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentara en redes sociales que, aunque el equipo iraní era bienvenido al Mundial, consideraba que quizá no era apropiado que estuviera presente debido al contexto de seguridad.

La semana pasada, el conjunto iraní respondió a esos comentarios a través de sus redes sociales, afirmando que “nadie puede excluirla” del torneo organizado por la FIFA, y que, si algún equipo debería ser apartado, ese debería ser Estados Unidos.

Afición de Irán durante la Copa Asiática Femenina en Australia | AP
La afición de Irán se perderá la fiesta del Mundial 2026 | AP

AFC afirma que Irán sigue en planes para el torneo

Durante una rueda de prensa en Kuala Lumpur, sede de la confederación asiática, Windsor John reiteró que, hasta ahora, la federación iraní mantiene su decisión de competir. El directivo explicó que, pese a las distintas opiniones surgidas en torno a la participación del equipo, la determinación final corresponde a la federación nacional.

"Son miembros nuestros. Queremos que jueguen. Hasta donde sabemos, Irán va a jugar", afirmó el directivo. "Es un momento muy emotivo, todo el mundo está diciendo muchas cosas. Al final del día, es la federación la que debe decidir si juega y, a día de hoy, la federación… nos ha dicho que van al Mundial", añadió.

Jugadores de la Selección de Irán previo a un partido | MEXSPORT
Jugadores de la Selección de Irán previo a un partido | MEXSPORT

Calendario y contexto de la participación iraní

El calendario del equipo iraní contempla disputar sus tres partidos de la fase de grupos en territorio estadounidense. El primero está programado para el 16 de junio en Inglewood, California frente a Nueva Zelanda. Posteriormente, el combinado asiático se enfrentará a Bélgica el 21 de junio, también en Estados Unidos. Su último encuentro de la fase de grupos está previsto para el 27 de junio en Seattle contra Egipto.

La participación del equipo había generado incertidumbre debido al conflicto en la región. De hecho, el ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, declaró recientemente a la televisión estatal que las circunstancias actuales hacían imposible su asistencia al torneo. No obstante, el propio equipo reafirmó su intención de participar mediante un mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

Jugadores de la Selección de Irán en el Mundial 2022 | MEXSPORT
Jugadores de la Selección de Irán en el Mundial 2022 | MEXSPORT

También se abrió la opción de que, para evitar problemas de seguridad, los partidos de Irpan podrían ser trasladados a México y así el combinado asiático evitaría estar en Estados Unidos. Aun así, no ha habido postura oficial de la FIFA con respecto a esta situación.

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