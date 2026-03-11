¿Irán fuera del Mundial 2026? México asegura que la FIFA no ha notificado nada

La representante de México ante la FIFA, Gabriela Cuevas, aseguró que hasta el momento no existe ninguna notificación formal sobre una posible ausencia de la Selección de Irán en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, luego de que el ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, señalara que el combinado persa no participará en el torneo.

Cuevas explicó que las autoridades mexicanas no han recibido comunicación oficial al respecto y que cualquier determinación dependerá de los lineamientos del organismo rector del futbol mundial.

“Hoy no tenemos ninguna comunicación formal, ningún escrito, ninguna llamada de teléfono, vamos a revisar qué pasa en esta coyuntura. Desde luego, México es amigo de todos los países, pero en este caso, las reglas son las que tiene la Copa Mundial de la FIFA, vamos a revisar qué es lo que sucede en los próximos días”, explicó.

Gabriela Cuevas | X:@GabyCuevas

Seleccionados de Irak ya cuentan con sus visas

Más allá de los conflictos que atraviesa Iraq, Cuevas confirmó que la mayoría de los jugadores de la Selección de Iraq ya cuentan con sus visas para ingresar a México y disputar el repechaje.

Los encuentros están pactados del 26 al 31 de marzo, con sedes en Guadalajara y Monterrey, donde el combinado iraquí buscará conquistar su boleto a la Copa del Mundo.

La funcionaria reconoció que hubo complicaciones administrativas para la emisión de visas del equipo asiático debido a protocolos migratorios, aunque aseguró que la situación está prácticamente resuelta.

Jugadores de la Selección de Iraq previo a su participación en la Copa Árabe 2025 | GROSBY GROUP

“Sobre el repechaje de Irak, el juego está firme. Hay que decirlo también, sí hubo algunos problemas derivados del conflicto para poder emitir las visas. La información que yo tengo es que la mayoría de los jugadores ya cuentan con una visa para venir a nuestro país a jugar los partidos de repechaje”, detalló.

Plan Kukulkán en marcha

En cuanto a la seguridad del país, Cuevas señaló que el Plan Kukulkán, presentado hace unos días por la presidenta Claudia Sheinbaum, ya se encuentra en marcha.

“México está listo, ya lo mostró no solo nuestra presidenta el viernes pasado: el plan Kukulkán, que es la estrategia de seguridad y de protección para el próximo mundial, y que, desde luego, se está ya implementando.

"De hecho, hoy por la mañana tuvimos ya una reunión con la secretaría de la defensa, algunas otras dependencias, donde ya vamos avanzando justamente en todas las tareas de implementación. Pero hoy México está listo, Jalisco, Guadalajara están listos”, finalizó.