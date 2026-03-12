Titans adquieren a Solomon Thomas en intercambio con Cowboys

Los movimientos de temporada baja continúan en la NFL y uno de los más recientes involucra a los Dallas Cowboys y a los Tennessee Titans, quienes concretaron un intercambio que envía al liniero defensivo Solomon Thomas rumbo a Nashville. El acuerdo también incluye un ajuste en selecciones del Draft, específicamente con picks de séptima ronda entre ambas franquicias.

De acuerdo con reportes difundidos por los periodistas de la NFL Ian Rapoport, Mike Garafolo y Tom Pelissero, el movimiento forma parte de una serie de ajustes estratégicos de ambos equipos de cara a la próxima temporada. Aunque no se trata de un canje de alto perfil, sí representa una oportunidad para reforzar áreas específicas en cada roster.

Solomon Thomas con Cowboys l X:dallascowboys

Ahora los Cowboys buscan reorganizar su línea defensiva y generar espacio dentro de su plantilla. El equipo texano ha estado evaluando diferentes piezas para fortalecer su rotación en las trincheras y, con este movimiento, abre la puerta a nuevas alternativas en el mercado o en el Draft.

¿Buena adquisición para Titans?

Por su parte, los Titans suman experiencia y profundidad a su frente defensivo con la llegada del exseleccionado de primera ronda. Thomas ha tenido una carrera marcada por altibajos, pero su capacidad para presionar al mariscal y su versatilidad en la línea lo convierten en un elemento interesante para el esquema defensivo del conjunto de Tennessee.

Solomon Thomas l X:dallascowboys

Intercambio de selecciones

El acuerdo también contempla el intercambio de selecciones de séptima ronda, un movimiento común en la NFL que suele acompañar este tipo de operaciones. Aunque estas selecciones se encuentran al final del Draft, muchas franquicias las utilizan para apostar por talento en desarrollo o para completar futuras transacciones.

Thomas, quien inició su carrera profesional tras ser elegido en la primera ronda del Draft de 2017, ha pasado por diferentes etapas en la liga, consolidándose como un jugador de rotación capaz de aportar energía y presencia física en situaciones defensivas específicas.

Thomas con Cowboys l X:dallascowboys

Con esta adquisición, Tennessee buscará fortalecer su línea frontal en una división que exige consistencia defensiva. El equipo ha estado trabajando en reconstruir ciertos sectores de su roster y la llegada del liniero podría aportar mayor profundidad para la próxima campaña.