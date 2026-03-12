Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Aida Cuevas gana demanda millonaria a su hermano Carlos Cuevas

El conflicto legal entre los hermanos Cuevas incluía una demanda por aproximadamente 25 millones de pesos. / @aidacuevasoficial, @carloscuevasoficial
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 19:27 - 11 marzo 2026
La disputa legal entre los cantantes y hermanos volvió a encender la polémica. Una resolución judicial favoreció a la intérprete mexicana tras una demanda que exigía millones de pesos.

La cantante mexicana Aída Cuevas obtuvo un fallo favorable en una demanda legal que su hermano, el también cantante Carlos Cuevas, había interpuesto en su contra por supuesto daño moral. El caso, que forma parte de un conflicto familiar que lleva varios años, generó polémica luego de que se revelara que el tribunal declaró improcedente la demanda que buscaba una indemnización millonaria.

@aidacuevasoficial

¿Por qué Carlos Cuevas demandó a su hermana Aída Cuevas?

El conflicto legal comenzó cuando Carlos Cuevas presentó una demanda civil por daño moral contra su hermana, en la que solicitaba una indemnización cercana a 25 millones de pesos, argumentando que algunas declaraciones públicas habían afectado su honor e imagen.

@aidacuevasoficial

Sin embargo, de acuerdo con el abogado de Aída Cuevas, el tribunal determinó que la cantante quedó absuelta de dicha acusación, por lo que no tendría que pagar la cantidad reclamada en el proceso legal.

El representante legal de la artista señaló que el fallo ya había sido emitido previamente, aunque la resolución no se había hecho pública para evitar intensificar el conflicto familiar.

@carloscuevasoficial

Un conflicto familiar que lleva años

La disputa entre los hermanos Cuevas se ha extendido por varios años y ha involucrado acusaciones públicas, declaraciones en medios y distintos procesos legales.

@aidacuevasoficial
