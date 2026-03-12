Courtois rompe el silencio sobre la salida de Xabi Alonso: 'Nadie ha hecho la cama'

El triunfo del Real Madrid sobre el Manchester City en la Ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League dejó más que un resultado contundente en el marcador. Después de la victoria 3-0 en el Santiago Bernabéu, el portero Thibaut Courtois habló sobre el momento que atraviesa el club y respondió a los cuestionamientos que han surgido en torno al vestuario tras la salida del técnico Xabi Alonso.

El guardameta belga fue claro al referirse a las versiones que ponían en duda la actitud del plantel y defendió el compromiso del grupo en una de las competiciones más exigentes del futbol europeo. Tras el encuentro, Courtois señaló que el equipo mantiene su enfoque en competir al máximo nivel.

Thibaut Courtois | AP

“Me molesta que se dude de la profesionalidad del vestuario. Siempre trabajamos al máximo para ganar partidos y títulos”, expresó el portero del conjunto blanco al término del duelo disputado en la capital española.

El triunfo permitió al club madrileño tomar ventaja en la eliminatoria, en una noche en la que el equipo mostró control del juego durante gran parte del encuentro y consiguió una diferencia importante de cara al partido de vuelta.

Courtois rechaza versiones sobre conflicto interno

Durante sus declaraciones, Courtois también respondió directamente a las versiones que señalaban un supuesto conflicto interno con el exentrenador del equipo. El arquero del Real Madrid negó que dentro del vestuario existieran movimientos para provocar la salida del estratega.

“Nadie ha hecho la cama a Xabi. Hemos trabajado bien, luego que si no nos gustaba la táctica o los vídeos. Yo he tenido a Conte que estaba una hora cada día ahí metido, pero somos profesionales y es mi trabajo”, comentó el futbolista.

Xabi Alonso tuvo mejor rendimiento con el Real Madrid pese al número de derrotas | MEXSPORT

El portero explicó que, más allá de los cambios que se han presentado en el entorno del club, la plantilla ha mantenido el enfoque en sus objetivos deportivos. De acuerdo con Courtois, los jugadores tienen claro lo que representa defender la camiseta del Real Madrid en torneos internacionales como la Champions League.

“El equipo siempre ha sido profesional. Sabemos lo que significa este club y lo que exige el escudo”, añadió el arquero, quien fue uno de los elementos más seguros durante el encuentro frente al Manchester City.

Real Madrid toma ventaja rumbo al partido de vuelta

En el terreno de juego, el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa logró imponerse con autoridad en el Santiago Bernabéu. Con actuaciones destacadas como la de Federico Valverde y un control constante del ritmo del partido, el Real Madrid consiguió un resultado que le permite llegar con ventaja al compromiso de vuelta en Inglaterra.

Courtois insistió en que el vestuario mantiene la mentalidad de competir por todos los títulos y reiteró que el compromiso del grupo se mantiene intacto. El portero concluyó que el equipo seguirá trabajando con la misma exigencia con el objetivo de cerrar la eliminatoria fuera de casa y buscar el pase a los cuartos de final de la Champions League.