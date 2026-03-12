Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Cachirula y Loojan darán concierto GRATIS en CDMX: fecha, lugar y cómo asistir a perrear

El dúo tomará el escenario para poner a bailar al público / IG: @cachirulaa
Jorge Reyes
Jorge Reyes 18:02 - 11 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El dúo de reggaetón mexa encenderá la primavera con un show gratuito en La Magdalena Contreras

Si estás buscando un plan para salir, bailar y escuchar música en vivo sin gastar dinero, hay buenas noticias para los fans del reggaetón mexa. El dúo Cachirula y Loojan ofrecerá un concierto completamente gratuito en la Ciudad de México como parte de un festival cultural que celebrará la llegada de la primavera.

La presentación formará parte de Primañera, un evento organizado en la alcaldía La Magdalena Contreras, que busca acercar la música y las actividades culturales a los habitantes de la capital. La idea es que vecinos y visitantes puedan disfrutar de un ambiente festivo con entrada libre, música en vivo y mucho baile.

El evento forma parte de un festival cultural que celebrará la llegada de la primavera / IG: @cachirulaa

¿Dónde y cuándo será el concierto?

El show se realizará en el Foro Cultural El Águila, un espacio conocido por albergar eventos artísticos, presentaciones musicales y actividades comunitarias. La cita será el sábado 28 de marzo a las 18:00 horas, momento en el que el dúo tomará el escenario para poner a bailar al público con su característico estilo urbano.

Durante el concierto, los asistentes podrán corear algunos de sus temas más conocidos, entre ellos:

La cita será el sábado 28 de marzo a las 18:00 horas, momento en el que el dúo tomará el escenario para poner a bailar al público con su característico estilo urbano.

Durante el concierto, los asistentes podrán corear algunos de sus temas más conocidos, entre ellos:

  • Beiby

  • Suculenta

  • Dime si recuerdas

  • SUPREME

  • Uii

El show es organizado por la alcaldía La Magdalena Contreras / IG: @cachirulaa

El evento forma parte de una estrategia cultural de la alcaldía para impulsar espectáculos accesibles en espacios públicos y fomentar la convivencia entre los asistentes.

¿Quiénes son Cachirula y Loojan?

Cachirula y Loojan son uno de los proyectos más llamativos dentro de la nueva escena del reggaetón mexicano independiente. Su propuesta mezcla ritmos urbanos con influencias electrónicas y latinas, un estilo que ellos mismos definen como “reggaetón mexa”.

El proyecto está conformado por:

  • Cachirula (Julieta García): DJ, productora y cantante mexicana de 24 años que comenzó su carrera a los 16 años en SoundCloud y destaca por fusionar reggaetón con guaracha colombiana.

  • Loojan (Eder Luján): DJ y productor que mezcla música electrónica con estructuras urbanas y ritmos latinos. Además, es la pareja sentimental de Cachirula.

El show de reguetón se realizará en el Foro Cultural El Águila / IG: @cachirulaa

Con este concierto gratuito, el dúo busca seguir acercándose al público capitalino y consolidar su presencia dentro de la escena urbana nacional.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Música
Últimos videos
Lo Último
19:13 Selección Mexicana manda mensaje de apoyo a Malagón tras su grave lesión
19:07 Hombre cae y muere en el Metro CDMX, luego de que explotó su celular
19:01 ¿Cortar el cabello según el calendario lunar funciona?
18:57 Clásico Mundial 2026: Canadá vence a Cuba y hace historia
18:43 ¡GPS tuvo la culpa! Aficionado del Barcelona confundió Estadio del Newcastle y terminó en juego de Tercera División
18:42 San Francisco y Dallas llegan a un acuerdo por el intercambio de Osa Odighizuwa
18:27 Adultos mayores desaparecidos son hallados sin vida dentro de una cisterna en la CDMX
18:22 ¿Y la mejor liga? Ningún equipo de la Premier League ganó en la Ida de Octavos de Champions League
18:08 Titans adquieren a Solomon Thomas en intercambio con Cowboys
18:03 Buffalo Bills extienden contrato de Dawson Knox hasta el 2028
Tendencia
1
Futbol Irán descarta jugar el Mundial 2026; Trump insiste que son bienvenidos
2
Futbol Luis Ángel Malagón se pronuncia tras conocer su lesión de tendón de Aquiles
3
Opinión El Reporte Ponce: El destino es cruel con Malagón y la Selección
4
Futbol ¿Qué selección puede reemplazar a Irán en el Mundial 2026? Esto dicen las reglas de la FIFA
5
Futbol San Diego le cierra la puerta a Hirving Lozano: "Simplemente no encaja"
6
Futbol Nacional Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial; Club América lanza comunicado tras la lesión
Te recomendamos
Selección Mexicana manda mensaje de apoyo a Malagón tras su grave lesión
Futbol Nacional
11/03/2026
Selección Mexicana manda mensaje de apoyo a Malagón tras su grave lesión
Hombre cae y muere en el Metro CDMX, luego de que explotó su celular
Contra
11/03/2026
Hombre cae y muere en el Metro CDMX, luego de que explotó su celular
¿Cortar el cabello según el calendario lunar funciona?
Contra
11/03/2026
¿Cortar el cabello según el calendario lunar funciona?
Peloteros de Canadá celebrando su clasificación a Cuartos | AP
Beisbol
11/03/2026
Clásico Mundial 2026: Canadá vence a Cuba y hace historia
¡GPS tuvo la culpa! Aficionado del Barcelona confundió Estadio del Newcastle y terminó en juego de Tercera División
Futbol
11/03/2026
¡GPS tuvo la culpa! Aficionado del Barcelona confundió Estadio del Newcastle y terminó en juego de Tercera División
San Francisco y Dallas llegan a un acuerdo por el intercambio de Osa Odighizuwa
NFL
11/03/2026
San Francisco y Dallas llegan a un acuerdo por el intercambio de Osa Odighizuwa