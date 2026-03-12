Cachirula y Loojan darán concierto GRATIS en CDMX: fecha, lugar y cómo asistir a perrear

Si estás buscando un plan para salir, bailar y escuchar música en vivo sin gastar dinero, hay buenas noticias para los fans del reggaetón mexa. El dúo Cachirula y Loojan ofrecerá un concierto completamente gratuito en la Ciudad de México como parte de un festival cultural que celebrará la llegada de la primavera.

La presentación formará parte de Primañera, un evento organizado en la alcaldía La Magdalena Contreras, que busca acercar la música y las actividades culturales a los habitantes de la capital. La idea es que vecinos y visitantes puedan disfrutar de un ambiente festivo con entrada libre, música en vivo y mucho baile.

El evento forma parte de un festival cultural que celebrará la llegada de la primavera / IG: @cachirulaa

¿Dónde y cuándo será el concierto?

El show se realizará en el Foro Cultural El Águila, un espacio conocido por albergar eventos artísticos, presentaciones musicales y actividades comunitarias. La cita será el sábado 28 de marzo a las 18:00 horas, momento en el que el dúo tomará el escenario para poner a bailar al público con su característico estilo urbano. Durante el concierto, los asistentes podrán corear algunos de sus temas más conocidos, entre ellos:

Beiby

Suculenta

Dime si recuerdas

SUPREME

Uii

El evento forma parte de una estrategia cultural de la alcaldía para impulsar espectáculos accesibles en espacios públicos y fomentar la convivencia entre los asistentes.

¿Quiénes son Cachirula y Loojan?

Cachirula y Loojan son uno de los proyectos más llamativos dentro de la nueva escena del reggaetón mexicano independiente. Su propuesta mezcla ritmos urbanos con influencias electrónicas y latinas, un estilo que ellos mismos definen como “reggaetón mexa”.

El proyecto está conformado por:

Cachirula (Julieta García) : DJ, productora y cantante mexicana de 24 años que comenzó su carrera a los 16 años en SoundCloud y destaca por fusionar reggaetón con guaracha colombiana.

Loojan (Eder Luján): DJ y productor que mezcla música electrónica con estructuras urbanas y ritmos latinos. Además, es la pareja sentimental de Cachirula.

