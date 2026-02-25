Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Álvaro Díaz, Latin Mafia y Cachirula encabezan Zona Acapulco 2026: fechas y boletos
El festival Zona Acapulco 2026 ya es oficial y promete convertir la temporada de Semana Santa en una fiesta frente al mar. Con un cartel encabezado por Álvaro Díaz, Latin Mafia y Cachirula, el evento reunirá a exponentes del urbano, el pop alternativo y la electrónica en uno de los destinos más icónicos del país.
¿Cuándo y dónde será Zona Acapulco 2026?
El festival se llevará a cabo el 4 de abril de 2026 en los Jardines de la Arena GNP Seguros, en Acapulco, como parte de la oferta musical que busca impulsar el turismo durante el periodo vacacional de Semana Santa.
La preventa Banamex arrancará el 4 de marzo, mientras que la venta general estará disponible posteriormente a través de la plataforma eticket.
Line-up completo: más artistas confirmados
Además de Álvaro Díaz, Latin Mafia y Cachirula, el cartel incluye a:
Noriel
Jesse Baez
Ghetto Kids
Little Jesus
Toy Selectah
Sayuri & Sopholov
Ghetto Kids
Legallyrxx
3 AM
Paloma Morphy
…y más talento que complementa una oferta musical diversa pensada para todos los gustos.
Lo que debes saber
¿Cuándo?: 4 de abril de 2026
¿Dónde?: Jardines de la Arena GNP Seguros, Acapulco
Preventa Banamex: 4 de marzo de 2026
¿Dónde comprar boletos?: eticket.mx