Contra

Álvaro Díaz, Latin Mafia y Cachirula encabezan Zona Acapulco 2026: fechas y boletos

Zona Acapulco 2026 busca consolidarse como un festival clave de Semana Santa en México. / Especial
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 13:43 - 25 febrero 2026
El nuevo festival de Semana Santa en la costa guerrerense ya reveló su cartel con figuras de la música urbana e independiente.

El festival Zona Acapulco 2026 ya es oficial y promete convertir la temporada de Semana Santa en una fiesta frente al mar. Con un cartel encabezado por Álvaro Díaz, Latin Mafia y Cachirula, el evento reunirá a exponentes del urbano, el pop alternativo y la electrónica en uno de los destinos más icónicos del país.

El festival Zona Acapulco 2026 se realizará el 4 de abril. / iStock

¿Cuándo y dónde será Zona Acapulco 2026?

El festival se llevará a cabo el 4 de abril de 2026 en los Jardines de la Arena GNP Seguros, en Acapulco, como parte de la oferta musical que busca impulsar el turismo durante el periodo vacacional de Semana Santa.

La preventa Banamex arrancará el 4 de marzo, mientras que la venta general estará disponible posteriormente a través de la plataforma eticket.

Zona Acapulco combina música urbana, pop alternativo y electrónica frente al Pacífico. / iStock

Line-up completo: más artistas confirmados

Además de Álvaro Díaz, Latin Mafia y Cachirula, el cartel incluye a:

  • Noriel

  • Jesse Baez

  • Ghetto Kids

  • Little Jesus

  • Toy Selectah

  • Sayuri & Sopholov

  • Ghetto Kids

  • Legallyrxx

  • 3 AM

  • Paloma Morphy

…y más talento que complementa una oferta musical diversa pensada para todos los gustos.

Sayuri y Sopholov, el dúo de reggaetón mexicano estarán presentes en el festival. | IG: @sopholov y @sayurirxx

Lo que debes saber

  • ¿Cuándo?: 4 de abril de 2026

  • ¿Dónde?: Jardines de la Arena GNP Seguros, Acapulco

  • Preventa Banamex: 4 de marzo de 2026

  • ¿Dónde comprar boletos?: eticket.mx

Fans de diferentes géneros podrán disfrutar del evento en plena temporada vacacional. / iStock
